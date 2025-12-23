Enrique Martínez, el mexicano campeón en la MLS con el Inter Miami, un ejemplo en la preparación física

Cuando Enrique Martínez supo que podría llegar al Inter Miami no lo pensó dos veces. Sabía que saltar del Minnesota United al equipo donde juega Lionel Messi era una oportunidad única.

Hoy, campeón de la MLS junto a la Pulga, valora su logro y la importancia de poner el nombre de México en el radar de un equipo que tiene los ojos del mundo encima.

“Destaco el demostrar que como mexicanos se puede llegar lejos, sin poner ningún límite. Existen mexicanos en diferentes clubes del mundo, en el staff y eso inspira. Es un orgullo representar a México en esta Liga y es una satisfacción grande poder alcanzar objetivos y recordar que soy mexicano”, menciona en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

En el gremio, Martínez se ha convertido en inspiración y consejero. Su carrera va en ascenso y trabajar junto a la Pulga es un plus que no cualquiera podrá presumir en su trayectoria.

“[Destaco] ser inspiración o ayudar a personas. Muchos compañeros y amigos me escriben, les doy consejos, les comparto situaciones que me hubiera gustado que me compartieran a mí. Es la parte como mexicanos que debemos tomar, apoyo entre nosotros”, agrega.

Dentro del futbol, Enrique comenzó su carrera en los extintos Lobos BUAP, posteriormente saltó a las Chivas del Guadalajara, donde trabajó en categorías inferiores; se fue a la MLS y ya está por cumplir cuatro años en el futbol de los Estados Unidos.

“Es gratificante y claramente es difícil estar fuera de tu país, lejos de tu familia, amigos, pero cuando uno sale de su zona de confort es cuando más crece y entonces me encuentro en esta situación de seguir creciendo y poder continuar en esto”, concluyó.