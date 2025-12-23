Más Información

Un accidente vial se registró en la avenida Canal de Miramontes, a la altura del cruce con Calzada del Hueso, en la colonia Los Girasoles, alcaldía Coyoacán, donde un microbús de terminó volcado tras impactar a varios vehículos.

De acuerdo con los primeros reportes, el microbús circulaba sobre Canal de Miramontes cuando presuntamente golpeó inicialmente a un taxi; posteriormente, en el cruce con Calzada del Hueso, colisionó con al menos dos vehículos más y, tras avanzar varios metros, volcó sobre la misma vialidad. En el percance se vieron involucrados un total de cinco vehículos.

Al lugar acudieron servicios de emergencia, identificados como Bengala y equipo rojo, quienes realizaron labores de atención prehospitalaria y control de riesgos. Las autoridades informaron que cinco personas resultaron lesionadas, sin que hasta el momento se haya precisado la gravedad de sus heridas.

El conductor del microbús, un hombre de 24 años de edad, fue detenido por las autoridades, ya que presuntamente conducía bajo los efectos de alguna sustancia. La zona permaneció con afectaciones viales mientras se realizaban las maniobras de atención a los lesionados y el retiro de las unidades involucradas.

Las autoridades correspondientes ya investigan las causas del accidente para deslindar responsabilidades.

