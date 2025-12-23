La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) informó que, con motivo de las celebraciones navideñas y de fin de año, los centros de verificación de emisiones vehiculares de la Ciudad de México brindarán servicio los días 24 y 31 de diciembre de 2025, en un horario de 8:00 a 15:00 horas.

La dependencia solicitó a los propietarios de automotores matriculados en la capital tomar previsiones ante la suspensión de actividades en el periodo referido.

Lee también Estos son los cruces viales más peligrosos en la CDMX de enero a septiembre del 2025; concentran mayor número de incidentes

Explicó que el ajuste de horarios se realiza conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley Ambiental, publicado en la Gaceta Oficial, en materia de verificación vehicular.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL