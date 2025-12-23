Más Información
La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) informó que, con motivo de las celebraciones navideñas y de fin de año, los centros de verificación de emisiones vehiculares de la Ciudad de México brindarán servicio los días 24 y 31 de diciembre de 2025, en un horario de 8:00 a 15:00 horas.
La dependencia solicitó a los propietarios de automotores matriculados en la capital tomar previsiones ante la suspensión de actividades en el periodo referido.
Explicó que el ajuste de horarios se realiza conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley Ambiental, publicado en la Gaceta Oficial, en materia de verificación vehicular.
