La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) realizará Feria del Taxi para incentivar a la renovación de unidades que cumplieron o cumplirán con su vida útil.

Feria del Taxi 2025

La dependencia invitó a concesionarios que brindan servicio de transporte público individual, a participar en la Feria del Taxi 2025 a realizarse del 20 al 22 de octubre, con el objetivo de asesorar en la renovación de vehículos que están por cumplir los 10 años de antigüedad o que ya cumplieron su vida útil.

Las personas visitantes de la Feria del Taxi podrán conocer los beneficios de participar en los Programas de Sustitución de la SEMOVI, además el evento congregará diversas empresas automotrices, cuyos vehículos cumplen con la norma técnica, y financieras respaldadas por Nacional Financiera (NAFIN) que brindarán orientación sobre unidades, costos, promociones, facilidades y demás ofertas que sean del interés del gremio taxista.

El evento tendrá como sede la Puerta 10 de Ciudad Deportiva, a un costado del Metro Puebla, en la alcaldía Iztacalco, en un horario de 10:00 a 15:00 horas.

Para más información, se puede consultar el portal de la SEMOVI: https:/ /taxi.cdmx.gob.mx/feria/del/ta

