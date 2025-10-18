Más Información

Sheinbaum descarta riesgos por crecimiento del río Pánuco; "continúa el monitoreo y seguimos atentos"

Sheinbaum descarta riesgos por crecimiento del río Pánuco; "continúa el monitoreo y seguimos atentos"

Dictan prisión preventiva a Donovan "N", presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen

Dictan prisión preventiva a Donovan "N", presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen

PAN anuncia el fin de las alianzas con otros partidos; "ninguna sigla se antepondrá" a Acción Nacional, dice Jorge Romero

PAN anuncia el fin de las alianzas con otros partidos; "ninguna sigla se antepondrá" a Acción Nacional, dice Jorge Romero

Hallan artefacto explosivo y armas tras riña en penal de Culiacán que dejó un muerto y tres heridos

Hallan artefacto explosivo y armas tras riña en penal de Culiacán que dejó un muerto y tres heridos

Más de 200 alebrijes desfilan del Zócalo al Ángel de la Independencia

Más de 200 alebrijes desfilan del Zócalo al Ángel de la Independencia

Suman 76 muertos por lluvias en cinco estados del país; hay 39 desaparecidos

Suman 76 muertos por lluvias en cinco estados del país; hay 39 desaparecidos

La Secretaría de Movilidad () realizará Feria del para incentivar a la renovación de unidades que cumplieron o cumplirán con su vida útil.

Feria del Taxi 2025

La dependencia invitó a concesionarios que brindan servicio de transporte público individual, a participar en la Feria del Taxi 2025 a realizarse del 20 al 22 de octubre, con el objetivo de asesorar en la renovación de vehículos que están por cumplir los 10 años de antigüedad o que ya cumplieron su vida útil.

Las personas visitantes de la Feria del Taxi podrán conocer los beneficios de participar en los Programas de Sustitución de la SEMOVI, además el evento congregará diversas empresas automotrices, cuyos vehículos cumplen con la norma técnica, y financieras respaldadas por Nacional Financiera (NAFIN) que brindarán orientación sobre unidades, costos, promociones, facilidades y demás ofertas que sean del interés del gremio taxista.

Lee también

El evento tendrá como sede la Puerta 10 de Ciudad Deportiva, a un costado del Metro Puebla, en la alcaldía Iztacalco, en un horario de 10:00 a 15:00 horas.

Para más información, se puede consultar el portal de la SEMOVI: https:/ /taxi.cdmx.gob.mx/feria/del/ta

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]