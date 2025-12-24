Naucalpan, Méx.-Una mujer de 32 años perdió la vida luego de ser víctima de un ataque armado registrado en la colonia 10 de Abril, en el municipio de Naucalpan.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos de la calle Miguel Velázquez Mancilla alertaron a las autoridades tras escuchar detonaciones de arma de fuego al interior de un domicilio.

Al arribar los servicios de emergencia, la mujer fue encontrada con heridas de bala, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital de Traumatología del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Lomas Verdes, sin embargo, falleció en el trayecto.

Al lugar de los hechos acudieron elementos de la Guardia Nacional y de la policía municipal, quienes acordonaron y resguardaron la zona para permitir las labores periciales correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas. En el lugar se encuentran elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.