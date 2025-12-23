Naucalpan, Méx.-Los dos hombres detenidos durante un operativo conjunto en el que fueron asegurados 37 millones de pesos en efectivo, así como armas de fuego y cartuchos útiles, permanecerán en prisión preventiva, luego de que un juez de control calificara como legal su detención.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó que la detención de Iván "N" y José "N", se realizó conforme a derecho y validó los actos ejecutados por los elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y autoridades federales, quienes participaron en el aseguramiento ocurrido en el municipio de Naucalpan.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la empresa de valores vinculada al traslado del numerario no logró acreditar la procedencia lícita de los recursos asegurados, motivo por el cual el juez resolvió mantener a los imputados privados de la libertad mientras continúan las investigaciones correspondientes.

El delito que se le imputa a los detenidos es operación con recursos de procedencia ilícita.

Fue durante un operativo de vigilancia realizado como parte del esquema de seguridad del Mando Unificado, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México detectaron una camioneta blindada marca Dodge, línea Durango, color gris, que circulaba sobre la avenida Lomas Verdes, a la altura de la colonia del mismo nombre.

Al interior del vehículo viajaban dos hombres quienes, al percatarse de la presencia de las fuerzas de seguridad, realizaron movimientos hacia el asiento trasero, lo que motivó a los uniformados a solicitarles detener la marcha para efectuar una revisión preventiva.

Según la investigación de la Fiscalía, los ocupantes se negaron en dos ocasiones a descender de la unidad.

Ante esta situación, los elementos realizaron una inspección visual, mediante la cual observaron armas de fuego y paquetes con dinero en efectivo dentro del vehículo, por lo que procedieron a asegurar la unidad y trasladarla ante el Ministerio Público correspondiente.

Posteriormente, con la presencia de un representante legal, se llevó a cabo la inspección formal del vehículo, localizando dos armas de fuego cortas, cuatro cargadores, cartuchos útiles y 37 millones de pesos en efectivo.

Durante la diligencia no se acreditó la legal portación de una de las armas ni la procedencia del numerario asegurado.

Derivado de estos hechos, fueron detenidos Iván “N”, de 37 años de edad, y José “N”, de 53 años, quienes quedaron a disposición de la autoridad ministerial por su probable participación en delitos relacionados con la portación de armas de fuego y operaciones con recursos de procedencia ilícita y posteriormente fueron recluidos en el Penal de Barrientos, en Tlalnepantla.

