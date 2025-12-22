Naucalpan, Méx.- Un total de 37 millones de pesos en efectivo, además de armas de fuego y cartuchos útiles, fue asegurado durante un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Secretaría de la Defensa, en el municipio de Naucalpan, donde dos hombres fueron detenidos.

Los hechos se registraron durante recorridos de seguridad realizados en el marco del Mando Unificado, cuando los elementos detectaron una camioneta blindada marca Dodge, línea Durango, color gris, que circulaba sobre la avenida Lomas Verdes, a la altura de la colonia del mismo nombre.

Al interior del vehículo viajaban dos hombres que, al notar la presencia de las fuerzas de seguridad, realizaron movimientos hacia el asiento trasero.

Ante esta situación, los uniformados solicitaron a los ocupantes detener la marcha y descender de la unidad para una inspección; sin embargo, éstos se negaron en dos ocasiones.

A simple vista, los elementos observaron armas de fuego y paquetes de dinero en efectivo dentro del vehículo, por lo que la unidad fue asegurada y trasladada ante el Ministerio Público.

Con la presencia de un representante legal, se llevó a cabo la inspección correspondiente, en la que se localizaron dos armas de fuego cortas, cuatro cargadores, cartuchos útiles y 37 millones de pesos en efectivo, sin que se acreditara la legal portación de una de las armas ni la procedencia del numerario.

Derivado de estos hechos, fueron detenidos Iván “N”, de 37 años, y José “N”, de 53 años, quienes quedaron a disposición de la autoridad ministerial por su probable participación en delitos relacionados con la portación de armas de fuego y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

