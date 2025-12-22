La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por temperaturas bajas durante la madrugada y mañana del martes 23 de diciembre en las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 02:00 y 08:00 horas.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a la población usar tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana; aplicar crema para proteger la piel; evitar cambios bruscos de temperatura; mantenerse hidratados y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

También sugirieron lavarse las manos con frecuencia, utilizar gel antibacterial y acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar malestar. Si se emplean calentadores o chimeneas, es importante mantener una ventilación adecuada.

En caso de emergencia, se puede llamar al 911, a Locatel al 555658-1111 o a la SGIRPC al 555683-2222.

