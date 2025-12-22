Huitzilac amaneció con foco especial por parte de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, luego de los enfrentamientos que sostuvieron fuerzas castrenses con células delictivas en la cabecera municipal.

La zona de conflicto se centró en la colonia La Purísima, donde se registraron enfrentamientos armados que obligaron al despliegue de un operativo de seguridad con elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Morelos y la Fiscalía General del Estado.

Reportes ciudadanos refirieron un intercambio de disparos que se extendió durante varios minutos, generando temor entre la población durante la tarde-noche.

De manera extraoficial, habitantes señalaron que se habrían utilizado drones para lanzar artefactos explosivos, lo que provocó pánico y obligó a familias a resguardarse en sus domicilios.

Trascendió que un grupo armado atacó inicialmente un inmueble, lo que derivó en una balacera y posteriormente en un segundo enfrentamiento con fuerzas de seguridad.

El incidente ocurrió cerca de la vivienda del alcalde de Huitzilac, César Dávila. Hasta el momento, las autoridades mantienen la información en reserva.

Tras los hechos, se reforzó la presencia policial y militar con recorridos de vigilancia y acciones preventivas para evitar nuevos episodios de violencia.

Además, se reportó el hallazgo de una lona con mensajes atribuidos a presuntos grupos criminales, con amenazas relacionadas con delitos como extorsión, secuestro, robo y tala clandestina.

Huitzilac ha sido señalado en los últimos años por una escalada de hechos violentos, incluido el asesinato de exfuncionarios municipales y comunales, lo que contrasta con declaraciones recientes del edil, quien minimizó la incidencia delictiva.

Las investigaciones continúan y se espera que en las próximas horas las autoridades emitan información oficial sobre lo ocurrido.

