Diana, de 20 años de edad, se dio el valor para pasar cuatro noches en una tumba del Panteón Municipal Norte de la ciudad de León, Guanajuato, ante la amenaza de individuos de dañar a su familia si salía del cementerio.

Mientras la joven seguía las indicaciones, maleantes extorsionaron a su familia advirtiéndole que la tenían secuestrada y que debían pagar la cantidad de 100 mil pesos por el rescate o, de lo contrario, no la volverían a ver viva.

La familia trató de contactar a Diana y, al no lograrlo, comenzó a reunir el dinero, sin alcanzar el monto exigido por los extorsionadores, quienes continuaron con llamadas telefónicas intimidatorias. Los parientes reunieron 16 mil pesos, que depositaron en una tarjeta bancaria indicada por los delincuentes, con la esperanza de que la liberaran.

Mientras tanto, Diana se ocultaba en una fosa y deambulaba por el panteón, ubicado en la colonia Las Trojes, y se resistía a salir del lugar porque una persona le indicó que la estarían vigilando y que, si denunciaba el hecho, le iría mal a ella y a su familia.

La tarde de este sábado 20 de diciembre de 2025 fue descubierta por elementos de Seguridad Interna del panteón, quienes le cuestionaron sobre su permanencia en el lugar y escucharon el relato de la experiencia de horror que enfrentaba.

Los vigilantes notaron que Diana estaba afectada en su salud tras permanecer cuatro días sin comer y que presentaba molestias por la picadura de un alacrán. Por ello, dieron aviso al Sistema de Emergencias 911, que activó el protocolo de atención a la víctima con el traslado de policías y paramédicos, quienes le brindaron atención médica y apoyo para que su familia presentara la denuncia ante el Ministerio Público.

