Irapuato, Gto.- La madrugada de este sábado tres integrantes de una familia murieron por intoxicación de monóxido de carbono producido por una planta generadora de energía eléctrica, en la colonia Arenales de la ciudad de Irapuato, Guanajuato.

La noche de este viernes presuntamente la madre, el padre y su hijo se quedaron dormidos con el generador activo, que funciona con gasolina.

“El equipo habría sido dejado encendido durante la noche mientras dormían generando humo que provocó la intoxicación y asfixia”, informó en un reporte preliminar la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal.

Hoy, algunos de sus parientes acudieron al domicilio al no tener noticia de ellos y, al ingresar, encontraron inconscientes al hombre y a su esposa en la recámara principal, así como a un joven en otra habitación.

Unidades de Policía Municipal y de Protección Civil de Irapuato atendieron el reporte sobre personas afectadas en una casa habitación de la calle Zafiro, en donde los paramédicos diagnosticaron que no contaban con signos vitales.

Los elementos de Seguridad Pública Municipal resguardaron en lugar y reportaron el suceso a la Fiscalía Regional “B” con sede en esta ciudad, que con un equipo de peritos e investigadores trasladaron los cuerpos al Servicio Médico Forense y procesaron el lugar.

dmrr/cr