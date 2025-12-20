Más Información

Sheinbaum inaugura nueva central eléctrica en Querétaro; "yo quiero mucho a CFE", dice

Sheinbaum inaugura nueva central eléctrica en Querétaro; "yo quiero mucho a CFE", dice

Guardia Costera de EU incauta otro buque frente a costa de Venezuela; ejército apoya con helicópteros

Guardia Costera de EU incauta otro buque frente a costa de Venezuela; ejército apoya con helicópteros

Profeco presenta 43 denuncias ante la FGR contra gasolineras; es por vender litros incompletos

Profeco presenta 43 denuncias ante la FGR contra gasolineras; es por vender litros incompletos

Llega a 160 el número de cuerpos identificados del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez; suman 109 denuncias por fraude

Llega a 160 el número de cuerpos identificados del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez; suman 109 denuncias por fraude

¡No te lo puedes perder! Este sábado es el último Paseo Nocturno del año “Muévete en Bici”; tendrá temática decembrina

¡No te lo puedes perder! Este sábado es el último Paseo Nocturno del año “Muévete en Bici”; tendrá temática decembrina

La Armada incauta cerca de 30 kilos de cocaína en Acapulco, Guerrero; inician investigación

La Armada incauta cerca de 30 kilos de cocaína en Acapulco, Guerrero; inician investigación

Irapuato, Gto.- La madrugada de este sábado tres integrantes de una familia murieron por producido por una planta generadora de energía eléctrica, en la colonia Arenales de la ciudad de Irapuato, .

La noche de este viernes presuntamente la madre, el padre y su hijo se quedaron dormidos con el , que funciona con gasolina.

“El equipo habría sido dejado encendido durante la noche mientras dormían generando humo que provocó la intoxicación y asfixia”, informó en un reporte preliminar la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal.

Lee también:

Hoy, algunos de sus parientes acudieron al domicilio al no tener noticia de ellos y, al ingresar, encontraron inconscientes al hombre y a su esposa en la recámara principal, así como a un joven en otra habitación.

Unidades de Policía Municipal y de Protección Civil de Irapuato atendieron el reporte sobre personas afectadas en una casa habitación de la calle Zafiro, en donde los paramédicos diagnosticaron que no contaban con signos vitales.

Los elementos de Seguridad Pública Municipal resguardaron en lugar y reportaron el suceso a la Fiscalía Regional “B” con sede en esta ciudad, que con un equipo de peritos e investigadores trasladaron los cuerpos al Servicio Médico Forense y procesaron el lugar.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]