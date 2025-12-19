Silao.— El modelo de seguridad CONFIA del gobierno de Guanajuato, de la mano con la Federación, rindió frutos en 2025 en el combate a la delincuencia con cifras “impensables” en la reducción de homicidios dolosos que no se habían visto en ocho años en la entidad, y en la desarticulación de células criminales.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Juan Mauro González Martínez, secretario de Seguridad y Paz (SSP) de Guanajuato, destacó que el trabajo de inteligencia, investigación y construcción de casos se refuerza para seguir incidiendo en la dinámica delictiva, bajar más los indicadores de delitos de alto impacto y los que afectan al ciudadano de a pie.

Su amistad con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública federal —que remonta desde hace muchos años atrás, antes de que fueran funcionarios públicos—, la operación diaria con esa dependencia, el Ejército y la Guardia Nacional y el trabajo efectivo y medible en las calles de la Policía Estatal, llevan a Mauro González a “presumir” una baja en la incidencia de homicidios en el estado.

Entre febrero y noviembre de 2025 los homicidios dolosos decrecieron 58%; la cifra de personas asesinadas pasó de 12.7 diarios (promedio) a 5.30.

Desde un ventanal del centro de comando C5i, en Silao, destaca el esfuerzo de sus policías para abatir la delincuencia organizada y disminuir la incidencia de delitos de alto impacto.

Señala que, con el gobierno federal, la coordinación es excelente, profesional, sin sesgos de corte partidista, y se asumió la instrucción y postura de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo de que “la seguridad no se debe politizar”.

“No ha habido un tema en el cual a Guanajuato se le haya excluido o por el color partidista se le hayan dado menos oportunidades; o sea, hay una buena relación, hay comunicación, pero creo que lo mejor de todo es que hay confianza”.

En septiembre de 2024, la gobernadora Libia Dennise García puso en operación la estrategia Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA); hasta noviembre pasado la SSP puso a disposición del Ministerio Publico a 3 mil 691 personas detenidas, entre ellas 58 generadores de violencia.

En suma, entre la SSP, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República se han detenido a 215 generadores de violencia; se han emitido más de 8 mil sentencias contra criminales, y 1 mil 314 millones de pesos se recuperaron a favor de las víctimas.

El secretario atribuye el avance en seguridad a que “hoy en día no nada más se patrulla en la calle buscando a ver qué nos encontramos… se hacen operativos, se manda la gente a investigar, todo basado en información y evidencia”.

Juan Mauro comparte que la estrategia de seguridad vigente está bien definida y la fórmula que ha ayudado a bajar la incidencia delictiva en el primer año de mandato de la gobernadora es la lucha frontal y coordinada con el gobierno federal contra la delincuencia organizada.

“La secretaría ya no solamente es una secretaría de prevención, que prevenía delitos; hoy es una secretaría que investiga, es una policía que realmente investiga, no en el discurso político; construye casos de investigación, trabaja de la mano con el Ministerio Público, no importa si es del fuero común o federal”.

El secretario afirma que en algunos lugares donde no se tenía presencia policiaca por la dinámica de criminalidad que existía, actualmente las autoridades de los tres niveles de gobierno pueden entrar y salir, como es el caso de la comunidad de Santa Rosa de Lima, cuna del cártel que lleva el mismo nombre, en el municipio de Villagrán.

Considera que el corte de caja es positivo y todas esas acciones y el combate a la delincuencia organizada han posicionado a la Policía Estatal de Guanajuato como la mejor policía de investigación del país. “Eso está reconocido ante el Secretariado Ejecutivo, lo ha reconocido la presidenta Claudia Sheinbaum, lo ha reconocido el secretario de Seguridad Pública, Omar [García Harfuch] y también Guanajuato tiene la mejor área antiextorsión”.

Asegura que hay colaboración con la Federación para inhibir las llamadas de extorsionadores que llegan a los guanajuatenses, sobre todo las que salen de los penales de Tamaulipas y la Ciudad de México.

El funcionario afirma que se redujo la cifra negra en delitos de extorsión, y eso hay que verlo en positivo porque se ha ganado la confianza de la gente y la está denunciando.

También, señala, se incidió en una baja en el delito de robo a casa-habitación y en las carreteras estatales, pero aumentaron en las federales.

Se iniciaron 262 investigaciones propiamente de temas que se atendieron con el Ministerio Público y al menos se atendieron más de mil 447 llamadas por policías que tienen especialidad, saben operar y hacen trabajo de gabinete.

Este escuadrón ha construido casos de investigación con la fiscalía. Se atendieron 61 casos de secuestro virtual y se dio origen a 122 carpetas de investigación; se rescataron 44 víctimas de secuestro virtual y se evitó el pago de 70 millones 194 mil pesos a extorsionadores.

Además, derivado del modelo CONFIA, se aseguraron 609 mil 705 dosis de narcóticos, 452 armas de fuego, largas y cortas, así como 17 mil 635 cartuchos y 534 cargadores; se incautaron 4 millones 290 mil 413 litros de hidrocarburos y 221 mil 19 piezas de mercancía de elevado valor que había sido robada.