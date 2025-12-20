Tres hombres presuntamente dedicados al robo de combustible fueron detenidos durante un operativo realizado entre fuerzas federales y estatales en Matías Romero Avendaño, municipio de la región del Istmo de Tehuantepec. En esta acción también se aseguraron camionetas, 200 mil en efectivo y drogas.

La Fiscalía General de Oaxaca aseguró que en este operativo se desarticuló a una célula delictiva dedicada al robo y traslado de combustible, actividad ilegal conocida como huachicol, que operaba en este municipio.

Elementos de la Armada y de la Fiscalía General de Oaxaca detuvieron a René Jesse “N”, presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El presunto delincuente fue capturado en un domicilio del municipio de Matías Romero, junto con su hijo y un escolta, en el que se localizó armamento, diversas dosis de droga y varios vehículos, algunos con reporte de robo, informó la Secretaría de Marina (Semar).

Detienen en Matías Romero a líder de célula delictiva dedicada al robo de combustible con vínculos con el CJNG. Foto: Especial.

La dependencia informó que René Jesse “N”, su hijo y escolta, así como los indicios y bienes asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes.

Según información de inteligencia, René Jesse “N” es identificado como probable responsable de coordinar actividades ilícitas vinculadas a extorsión, cobro de piso, trasiego de droga y armas, así como al uso de tractocamiones como fachada para el movimiento de ilícitos.

Entre los tres detenidos, informó, se encuentra el líder de este grupo de traileros, quienes inmediatamente fueron trasladados a los Valles Centrales donde quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

Dos de los tres hombres, entre ellos René Jesse y R.J.G.L. (padre e hijo), dijeron ser traileros y originarios de Cuernavaca, Morelos. En tanto que la tercera persona detenida fue identificada como E.S.V.

"Como parte de los trabajos de inteligencia criminal encabezados por la Fiscalía de Oaxaca y la Secretaría de Marina, las investigaciones establecen que R.J.G.E. es el líder de esta célula delictiva que operaba bajo la fachada de una asociación de transportistas, aunque en realidad se dedicaban a actividades delictivas como la extracción ilegal y transporte de hidrocarburos, mejor conocida como huachicol", explicó.

Esta célula local tenía vínculos delictivos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, por lo que estas detenciones representan un golpe de alto impacto a la estructura financiera y logística de la organización criminal en la región, debilitando su capacidad de financiamiento y operación territorial.

Operación Sable

Entre abril de 2024 y julio de 2025, la Fiscalía General de Oaxaca y la Secretaría de Marina intensificaron las operaciones contra la red criminal de Iván Sánchez Santiago (a) “Cromo

En 2025, bajo la “Operación Sable”, se ejecutaron cateos, órdenes de aprehensión y detenciones en flagrancia, que derivaron en el aseguramiento de 64 integrantes catalogados como blancos prioritarios en Juchitán, Tehuantepec, Ixtepec y Matías Romero.

Con lo que se desarticularon nodos clave de la estructura criminal, reduciendo de forma significativa su capacidad operativa en la región.

Derivado de lo anterior, en abril pasado se detuvo a Juan Benito Tláloc González Espinoza (a) “Tlaloc” (detenido el 11/04/2025), identificado como líder de una red criminal que opera bajo la fachada de una asociación de transportistas, utilizada para realizar actividades de extorsión y cobro de piso en dicho municipio.

Resultado de los trabajos de inteligencia entre MARINA y la FGEO, se cumplimentó orden de cateo en un domicilio ubicado en calle primero de mayo S/N, municipio Matías Romero, logrando la detención de René Jesse González Espinoza, hermano del Tláloc. González Espinoza mantiene vínculos directos y afinidad operativa con la organización criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fungiendo como principal operador financiero y coordinador local, asimismo, se tiene conocimiento que el detenido participa y financia actividades relacionadas con la extracción ilegal de hidrocarburos (huachicol) en la región.

