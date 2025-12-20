Culiacán. - Se investiga el hallazgo del cuerpo de una mujer en el asiento trasero de un vehículo Nissan March color blanco que fue estacionado frente al Hospital General de la ciudad de los Mochis, la cual presentaba impactos de bala.

Las autoridades de seguridad pública del municipio de Ahome fueron notificadas que en un vehículo estacionado se encontraba una mujer al parecer inconsciente, pero al presentarse personal médico determino que esta había fallecido.

En las primeras indagaciones se conoció que la víctima fue identificada como Rosenda “N”, de 38 años, vecina de la ciudad de los Mochis, sin que se conozca como sucedió la agresión ya que las personas que lo reportaron no dieron mayores detalles sobre la muerte de la mujer.

Se conoce que las autoridades judiciales iniciaron la búsqueda de su conyugue, al cual había denunciado por violencia familiar ante la Vicefiscalía General del Estado en la zona norte y se le había aplicado medidas cautelares para que no se le acercara ni buscara tener contacto con ella.

Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, presidente municipal de Ahome, externó preocupación por este hecho de violencia, por lo que espera que la Fiscalía General del Estado investigue a fondo el hecho y logre esclarecer el homicidio.

Señaló que los datos que conoce son que una mujer fue encontrada muerta en el interior de un vehículo que estaba estacionada frente al Hospital General, sin que conozca las circunstancias.

