En operativo, cae secuestrador "El Chuleta" en Morelos; detienen a otros 38 generadores de violencia

EU lanza ataque contra objetivos del Estado Islámico en Siria; Trump dice que es "represalia muy seria"

New York Times destaca rol de Harfuch en el combate del narco; resalta intercambio de inteligencia con EU

Corte Interamericana responsabiliza a México por feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade; su madre ha luchado desde 2001

Clinton, Jagger y Michael Jackson aparecen en archivos de Epstein; pesquisa no es sobre el exmandatario, dice vocero

"Queremos cerrar este capítulo", dice Salinas Pliego al SAT; esperarán a enero a conocer fundamentos legales de adeudo fiscal

Silao, Gto.- Durante una nueva intervención a una se , con lo que suman siete personas encontradas en menos de tres semanas enterradas en el mismo inmueble, ubicado en la comunidad San Diego El Grande, a un costado de la carretera Silao-Irapuato.

El 25 de noviembre de 2025, un colectivo de hizo el hallazgo de tres personas enterradas en ese lugar, y al siguiente día, los peritos de la Fiscalía General del Estado encontraron otra; este 19 de diciembre exhumaron tres cuerpos más.

Después de que la fiscalía había dado por concluidos los trabajos en la propiedad, las activistas volvieron y entre la tierra descubrieron que había más seres humanos entre la tierra.

Este viernes, el Fiscal General del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, dijo que es probable que entre las víctimas esté el familiar de una madre buscadora de Irapuato, “lo que nos alienta”, señaló.

Este evento se ha dado por virtud de la incansable lucha de las madres buscadoras.

Consideró que las localizaciones representan un “éxito” en el sentido de encontrar a una persona que ha sido arduamente buscada por una madre. “Llegar a un logro me parece importante”, destacó.

El fiscal admitió que hay mucho trabajo por hacer.

