Espita, Yucatán.- Este viernes se registró una tragedia familiar en este municipio, luego de que un sujeto asesinó a su padre de varios machetazos y luego se quitó la vida.

El señor Gutberto P. D., de 67 años, perdió la vida en medio de un violento drama familiar.

Los hechos ocurrieron este viernes cuando José A. Pech G, de 42 años, con problemas mentales, se estaba autoinflingiendo heridas con un machete dentro de su casa, situación que alarmó a sus familiares.

Su hermano lo vio y le gritó a su padre de lo que ocurría, al llegar el jefe de familia, Gutberto P. D. y percatarse del peligro, intentó calmar a su hijo y evitar una tragedia mayor.

Sin embargo, en un arranque violento, José A. se lanzó contra su propio padre y lo agredió con el arma, provocándole lesiones de extrema gravedad, mientras que el agresor posteriormente se cortó el cuello y perdió la vida.

Natividad P.G., de 26 años, hermana del agresor, solicitó el auxilio de los cuerpos de emergencia ante la gravedad de lo ocurrido.

Minutos más tarde arribó una ambulancia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), pero los paramédicos confirmaron que padre e hijo ya no contaban con signos vitales.

La zona fue acordonada en espera del personal de la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes.

Al sitio llegaron agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) del Departamento de Homicidios y Lesiones.

