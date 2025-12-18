Mérida, Yucatán.- Yucatán mantiene un incremento anual en los casos de intoxicación aguda por alcohol registrados en el estado, de acuerdo con los datos más recientes del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) correspondientes al cierre del 2025.

En lo que va del año se han confirmado 314 casos, cifra que representa un aumento del 27 por ciento en comparación con el año 2024, cuando se contabilizaron 227 personas afectadas por este padecimiento.

Durante la última semana se reportó un solo caso nuevo, aunque las autoridades no descartan que el número pueda incrementarse en los próximos días.

El reporte oficial señala que los hombres concentran la mayoría de los casos, al representar aproximadamente el 85 por ciento del total acumulado en la entidad.

Este comportamiento ha sido constante en los registros estatales y refleja un mayor riesgo en este sector de la población.

Ante este panorama, se reiteró la importancia de evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, ya que la intoxicación aguda por alcohol puede derivar en complicaciones graves e incluso resultar fatal para quien la padece.

