Más Información
Dua Lipa cierra con amor su Radical Optimism Tour en el Estadio GNP; cantó "Bésame mucho" de Consuelo Velázquez
Lejos de los prejuicios que prevalecen por llamarse el barrio bravo de la CDMX, en Tepito surgió un centro de resistencia cultural, creatividad y comunidad: el Foro Cultural Martes de Arte se ha convertido en un espacio dedicado al desarrollo de actividades socioculturales, donde los vecinos encuentran un espacio de convivencia libre de violencia, drogas y alcohol.
En Tepito nació un centro de resistencia cultural, creatividad y comunidad, un lugar donde los vecinos encuentran un espacio de convivencia. Foto: Diego Prado / EL UNIVERSAL
Lee también Tepito, un centro de resistencia cultural
Los martes por la noche el barrio bravo vibra al ritmo de salsa y de cumbia sonidera; además, hay talleres gratuitos para quienes no sepan bailar. Foto: Diego Prado / EL UNIVERSAL
La plaza vibra con los ritmos de Tepito; la salsa y la cumbia sonidera. Y por el micrófono resuena una invitación: “Vengan a las clases de pintura o a mover el bote”. Foto: Diego Prado / EL UNIVERSAL
Lee también El 'Güerito de Tepito' recorre el barrio bravo tras su primera victoria como profesional
El espacio que hoy ofrece música, talleres y oficios antes estaba abandonado, actualmente es un lugar vivo. Foto: Diego Prado / EL UNIVERSAL
El taller gratuito, abierto a niños, jóvenes y adultos, no sólo forma artistas, sino que también ofrece un espacio para reconectar con la creatividad y sanar. Foto: Diego Prado / EL UNIVERSAL
maot
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]