El 'Güerito de Tepito' recorre el barrio bravo tras su primera victoria como profesional

Luego de consumar su primera victoria como boxeador profesional, Juan Pérez, el 'Güerito de Tepito', se dio tiempo para recorrer el barrio que lo vio nacer, donde un grupo numeroso de aficionados se dio cita para convivir con el joven pugilista.

El recorrido comenzó al mediodía de este domingo 30 de noviembre, desde Paseo de la Reforma, a la altura de la colonia Morelos, donde se ubican las letras que dan la bienvenida al Barrio Bravo; paso a paso, por la calle Matamoros, el Güerito fue saludando a sus seguidores.

Mientras andaba entre los puestos semifijos de Tepito, la música tropical y el ambiente popular del barrio fueron impregnado el entorno del peleador, que se detuvo cada vez que algún fanático le pedía su rúbrica o una fotografía.

"Me siento muy contento, muy agradecido con todo el barrio por todo el apoyo, contento de estar aquí conviviendo y muchas gracias por apoyarme", dijo el boxeador de 16 años tras recorrer los puestos de la colonia Morelos.

Con la sonrisa que le caracteriza en todo momento, el Güerito volvió a su hogar tras cruzar el mundo para poner en alto el nombre de México y especialmente de su barrio, del que está muy orgulloso.

Y es que hay que recordar que hace unos días el joven irrumpió en la ANB, en Riad, Arabia Saudita, para registrar su primer triunfo como profesional, derrotando por decisión unánime —40-35, los tres jueces— al ugandés Barker Ssewanyana, de 31 años edad.

Durante su recorrido por Tepito, el Güerito fue abordado por varios aficionados del boxeo, en especial jóvenes que ya lo ven como un motivo de inspiración, por lo que Juan Pérez no dudó en mandarles algún consejo.

"Que le echen muchas ganas que todo se puede lograr a base de sacrificio, disciplina y entrenamiento duro, todo se puede lograr", dijo.

Ahora, tras este triunfo, Juan Pérez no oculta su sed y hambre para seguir adelante y aseguró que ya piensa en tener su próxima pelea en su casa y ante su gente.

"Viene mi segunda pelea como profesional, estamos viendo dónde hacerlo, yo quisiera hacerlo aquí en el barrio con toda mi gente, estamos viendo todo eso", finalizó.