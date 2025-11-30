Las expectativas se cumplieron, las parejas #1 del mundo tanto en la rama varonil como en la femenil, llegaron a la final del Major México Premier Pádel 2025 en Acapulco.

En la primera Semifinal de la jornada, Delfi Brea y Gemma Triay, pareja #1, vencieron 7-6, 2-6, 6-3, en un partido que encaminó al público a la emocionante jornada que se viviría.

Por parte de los varones, Agustín Tapia y Arturo Coello hicieron lo propio y vencieron, también en tres sets, a la dupla española de Jon Sanz y Francisco Navarro. De ese modo, las dos parejas mejores rankeadas aseguraron su lugar en la gran Final del certamen.

En las otras llaves, Bea González y Claudia Fernández dieron la sorpresa y se llevaron en dos sets 6-3, 6-2 el duelo ante las número tres, Jensen y Alonso de Villa.

Del lado de los varones no hubo sorpresas, habrá final entre los primeros y los segundos, pues Alejandro Galan y Federico Chingotto no se complicaron (6-2, 6-3) ante Leo Augsburguer y Juan Lebron.

¡JUEGO, SET Y PARTIDO! 👏🏼🔥



Bea González y Claudia Fernández, pareja #6 del mundo, sorprende y vence 6-3, 6-3 a las #3, Claudia Jensen y Alejandra Alonso, en el Premier Pádel 2025. pic.twitter.com/NLN5WoY73H — Universal Deportes (@UnivDeportes) November 30, 2025

¿Cómo se jugarán las finales del Premier Pádel Acapulco?

En la categoría femenil: Delfi Brea y Gemma Triay vs Bea González y Claudia Fernández.

En la categoría varonil: Alejandro Galan y Federico Chingotto vs Agustín Tapia y Arturo Coello.

