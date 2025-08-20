Pro Padel League trabaja para erradicar desigualdad salarial de género; Las Vegas Smash paga más a sus jugadoras

A nivel mundial, la brecha salarial entre hombres y mujeres es uno de los principales problemas que no permiten que exista la igualdad de género en el deporte.

En el pádel, la situación no es diferente y, durante la vista de Pro Padel League a México, las jugadoras decidieron alzar la voz para que haya justicia en cuanto al tema de los salarios. Aunque hay una excepción.

En Las Vegas Smash, el equipo que conquistó el trofeo de la rama varonil de la PPL en Guadalajara, sus jugadoras reciben mejores sueldos que los jugadores. Alejandro Hernández, uno de los dueños del conjunto de Nevada, lo confirmó. “Puedo hablar de que lo veo, porque manejo toda la nómina de mi equipo y puedo decir que la nómina de mis chicas es mucho más alta que la de mis chicos, es más del doble. Tengo una hija y me encanta que a las deportistas profesionales las apoyemos como se lo merecen y, con lo que yo puedo controlar, estoy haciendo mi parte”, externó.

El empresario mexicano considera importante que “los otros equipos y la gente que está apoyando al deporte siga esa misma pauta”, aunque reconoció que la propia PPL también trabaja para que no exista la desigualdad salarial de género.