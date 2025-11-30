Más Información

Max Verstappen gana el Gran Premio de Qatar y mantiene viva la lucha por el campeonato de Fórmula 1

Max Verstappen gana el Gran Premio de Qatar y mantiene viva la lucha por el campeonato de Fórmula 1

Rayados habría cometido falta previa en el gol que termina por eliminar al América; este es el video

Rayados habría cometido falta previa en el gol que termina por eliminar al América; este es el video

Martín Varini decide romper el silencio tras los rumores que lo colocan fuera del FC Juárez

Martín Varini decide romper el silencio tras los rumores que lo colocan fuera del FC Juárez

Antonio Mohamed vuelve a criticar el sistema de competencia de la Liga MX: “El Play-In perjudica el espectáculo”

Antonio Mohamed vuelve a criticar el sistema de competencia de la Liga MX: “El Play-In perjudica el espectáculo”

Antonio Mohamed revela por qué Alexis Vega no ha entrado en las convocatorias del Toluca

Antonio Mohamed revela por qué Alexis Vega no ha entrado en las convocatorias del Toluca

El tetracampeón del mundo, , impuso su ley y conquistó el Gran Premio de Qatar y mantiene al rojo vivo la lucha por el campeonato mundial de pilotos con Oscar Piastri y Lando Norris, que terminaron en segundo y cuarto lugar, respectivamente.

El piloto de Red Bull supo aprovechar una llamada a tiempo a pits para firmar su séptima victoria de la temporada y la número 70 en su carrera. Así, Verstappen alcanzó los 396 puntos para ubicarse en el segundo lugar de la tabla, a 12 de distancia de Lando Norris. Superó a Piastri, que está con 392 puntos.

El podio lo completó Carlos Sainz, quien tuvo un gran arranque y se llevó los reflectores del podio por segunda vez en el año.

La temporada se define la semana que viene con el Gran Premio de Abu Dhabi.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS