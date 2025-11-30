Max Verstappen gana el Gran Premio de Qatar y mantiene viva la lucha por el campeonato de Fórmula 1

El tetracampeón del mundo, Max Verstappen, impuso su ley y conquistó el Gran Premio de Qatar y mantiene al rojo vivo la lucha por el campeonato mundial de pilotos con Oscar Piastri y Lando Norris, que terminaron en segundo y cuarto lugar, respectivamente.

El piloto de Red Bull supo aprovechar una llamada a tiempo a pits para firmar su séptima victoria de la temporada y la número 70 en su carrera. Así, Verstappen alcanzó los 396 puntos para ubicarse en el segundo lugar de la tabla, a 12 de distancia de Lando Norris. Superó a Piastri, que está con 392 puntos.

El podio lo completó Carlos Sainz, quien tuvo un gran arranque y se llevó los reflectores del podio por segunda vez en el año.

La temporada se define la semana que viene con el Gran Premio de Abu Dhabi.