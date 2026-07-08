Miles de personas esperan este 8 de julio el depósito correspondiente al bimestre julio-agosto de la Pensión Bienestar, uno de los programas sociales con mayor número de beneficiarios en México.

Claudia Sheinbaum durante la Entrega de Pensiones Mujeres Bienestar en Ciudad Obregón (10/05/2026). Foto: Presidencia

El calendario oficial de la Secretaría de Bienestar mantiene la entrega de los recursos conforme a la primera letra del apellido de cada derechohabiente, una estrategia que busca agilizar los depósitos y evitar concentraciones en las sucursales del Banco del Bienestar.

¿Quién recibe el pago de la Pensión Bienestar HOY, 8 de julio?

Este miércoles, el depósito de la Pensión Bienestar corresponde a las personas cuyo primer apellido inicia con la letra C, de acuerdo con el calendario oficial presentado por el Gobierno de México.

Beneficiarias y beneficiarios cuyo primer apellido inicie con la letra C, recuerden que a partir de hoy, miércoles 8 y el jueves 9 de julio, recibirán su apoyo de los programas #PensiónAdultoMayor, #PensiónDiscapacidad, #PensiónMujeresBienestar y del #ProgramaMadresTrabajadoras.… pic.twitter.com/lawcQmbZHB — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) July 8, 2026

El recurso será abonado directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que los beneficiarios no están obligados a acudir el mismo día a retirar el dinero. El saldo permanecerá disponible en la cuenta y podrá utilizarse posteriormente para realizar compras en establecimientos o efectuar retiros de efectivo cuando así lo decidan.

Tarjeta del Banco del Bienestar. Foto: Imagen generada con IA

Durante este periodo se entregan los apoyos de la Pensión para Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad, el Programa para el Bienestar de Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.

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¿Cómo queda el calendario de pagos de la Pensión Bienestar en julio?

La entrega de los apoyos continuará durante las siguientes semanas siguiendo el orden alfabético establecido por la Secretaría de Bienestar. Quienes tienen apellido con la letra C volverán a recibir depósito el 9 de julio.

Posteriormente, las personas cuyos apellidos comienzan con D, E y F recibirán el pago el 10 de julio. La letra G tendrá depósitos los días 13 y 14 de julio. Después será el turno de las letras H, I, J y K el 15 de julio, mientras que la L recibirá el recurso el 16 de julio.

La Mañanera del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

Los beneficiarios con apellido que inicia con M cobrarán los días 17 y 20 de julio. Para las letras N, Ñ y O el depósito llegará el 21 de julio; P y Q recibirán el apoyo el 22 de julio; la R tendrá pagos los días 23 y 24 de julio; la S el 27 de julio; las letras T, U y V el 28 de julio, y finalmente W, X, Y y Z concluirán la dispersión el 29 de julio.

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¿De cuánto es el pago de cada programa del Bienestar?

El monto de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es de 6 mil 400 pesos por bimestre.

La Pensión Mujeres Bienestar entrega 3 mil 100 pesos bimestrales a las mujeres de 60 a 64 años inscritas en el programa.

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Por su parte, la Pensión para Personas con Discapacidad otorga un apoyo de 3 mil 300 pesos cada dos meses, mientras que el Programa para el Bienestar de Madres Trabajadoras deposita mil 650 pesos.

En el caso de Sembrando Vida, el apoyo económico es de 6 mil 450 pesos mensuales. Sin embargo, el depósito correspondiente a julio se realizará el 9 de julio, conforme al calendario anunciado por el Gobierno federal.

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