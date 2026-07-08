El colectivo Defendamos el Museo Dolores Olmedo se manifestó este martes para pedir que el Museo Dolores Olmedo reinstaure los martes gratis para los vecinos de Xochimilco.

La gratuidad fue eliminada con la reapertura del museo, después de estar seis años cerrado, y se sustituyó con un precio especial de 70 pesos para los habitantes de la alcaldía, para el que deberán presentar comprobante de domicilio.

Los vecinos argumentan que la mecenas Dolores Olmedo creó un fideicomiso donde el beneficiado es “el pueblo de México” con el fin de conocer las obras de Diego Rivera y Frida Kahlo.

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Los manifestantes intentaron entregar un oficio con su petición, pero no fue recibido por el museo, por lo que se lo enviaron por mail. En ese documento, el colectivo compara los precios actuales con los que tenía en 2017 y señalan encarecimiento.

Por ejemplo, hoy los extranjeros deben pagar 432 por persona, cuando hace nueve años costaba 70 pesos. Los nacionales ahora deben pagar 162 pesos, pero antes del cierre eran 20 pesos. Otro ejemplo son las personas de la tercera edad con credencial del Inapam que en la actualidad pagan 70 pesos, pero en 2017 el costo de entrada era más simbólico y consistía en un peso. El actual precio de 70 pesos también aplica para estudiantes, profesores y niños menores de 12 años.

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“Pudiera no ser oneroso para un sector poblacional pero inaccesible para amplios grupos de población con menores ingresos”, indican en un comunicado de prensa.

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