El colectivo ciudadano Defendamos el Museo Dolores Olmedo manifestó en el Congreso local su indignación por el cierre del recinto de Xochimilco por casi seis años, por su potencial mudanza a Parque Aztlán en Chapultepec y por el silencio de las autoridades federales y locales ante la situación.

“Habitantes de Xochimilco piden a los diputados del Congreso local: defiendan el Museo Dolores Olmedo y sus derechos culturales. La jefatura de gobierno y la alcaldía de Xochimilco no han respondido a las solicitudes y demandas: cancelación definitiva del proyecto de trasladar el Museo al Parque Aztlán en Chapultepec, reapertura del Museo Dolores Olmedo en su sede original, en La Noria Xochimilco, con su colección completa que incluye las obras de Diego Rivera y Frida Kahlo y respeto a la voluntad y legado de la señora Dolores Olmedo Patiño”, declararon miembros del colectivo en conferencia de prensa.

Los ciudadanos explicaron que asistieron a manifestarse al Congreso para que sus demandas sean escuchadas:

“De por sí la cultura no es un tema popular o generalizado, pero entendíamos que en el Congreso, habiendo una comisión al respecto, habría más interés o sensibilidad. Sin embargo, hemos tardado en venir al Congreso porque no se habían abierto las puertas, pero afortunadamente hoy se abrieron”, dijo Juan González, miembro del colectivo.

Las peticiones fueron escuchadas por la diputada Daniela Álvarez (al centro) y Andrés Ataide, coordinador de los panistas (extremo izquierdo). Foto: Frida Juárez Bautista

El grupo pidió a las comisiones de Cultura y Pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas que intervengan en esta situación, pues aseguran que se están vulnerando los derechos culturales de los habitantes de Xochimilco, que consideran están siendo tratados como “ciudadanos de segunda categoría”:

“La alcaldía Cuauhtémoc cuenta con 96 museos y la alcaldía Miguel Hidalgo con 24, sumando 120 museos del total de 186, es decir, en ambas alcaldías se cuenta con 64.51% en el bosque de Chapultepec. Mientras que en las alcaldías del sur de la Ciudad de México, como Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac y Milpa Alta, hay 14 museos en conjunto, es decir, el 7.5% del total de la Ciudad. En Xochimilco solo existen cuatro. En todo el sur de la ciudad solo existe un museo de importancia de detalle internacional: el Museo Dolores Olmedo”, argumentó el colectivo.

Aunque se haya anunciado que el museo reabrirá para el Mundial de Futbol de 2026, señalaron que no hay claridad sobre si continuará albergando las obras de arte, por lo que continúan con sus acciones, como la del próximo 4 de diciembre: una clausura simbólica del museo en Chapultepec; además, anunciaron que buscarán ampararse.

En la conferencia estuvieron presentes la diputada Daniela Álvarez y Andrés Ataide, coordinador de los diputados del PAN, para expresar su apoyo: “Desde el PAN, sin querer politizar, nos hacemos sensibles de este tema y en lo que podamos ayudar, en esa ruta vamos a estar”.