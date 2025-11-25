Más Información

Diputados avalan reforma en materia de extorsión; establecen 42 años de cárcel para quienes cometan el delito

Diputados avalan reforma en materia de extorsión; establecen 42 años de cárcel para quienes cometan el delito

Bloqueos carreteros: estas son las vialidades que continúan cerradas por campesinos y transportistas, hoy 25 de noviembre

Bloqueos carreteros: estas son las vialidades que continúan cerradas por campesinos y transportistas, hoy 25 de noviembre

"Quizás se malinterpretó"; Sheinbaum matiza dichos de Rosa Icela a transportistas

"Quizás se malinterpretó"; Sheinbaum matiza dichos de Rosa Icela a transportistas

25N: Así quedaría la modificación para sancionar el abuso sexual; se prevé hasta 7 años de prisión

25N: Así quedaría la modificación para sancionar el abuso sexual; se prevé hasta 7 años de prisión

Oleada de quejas y renuncias golpean Miss Universo

Oleada de quejas y renuncias golpean Miss Universo

Tras 30 horas, productores retiran bloqueo en carretera Arco Norte; acusan que agentes de FGR llegaron al lugar para intimidarlos

Tras 30 horas, productores retiran bloqueo en carretera Arco Norte; acusan que agentes de FGR llegaron al lugar para intimidarlos

Tabe analiza ir al Congreso; ve clima de linchamiento

Tabe analiza ir al Congreso; ve clima de linchamiento

Cae “El Maya”, líder huachicolero de agua de “Los Mayas”; simulaba pertenecer a la policía municipal de Edomex

Cae “El Maya”, líder huachicolero de agua de “Los Mayas”; simulaba pertenecer a la policía municipal de Edomex

El ensayista y editor Benjamín Barajas Sánchez presenta sus nuevos libros “” y “” este miércoles 26 de noviembre.

“Las mil y una palabras” es un libro editado por la Facultad de Artes y Diseño, que ofrece nuevas interpretaciones de textos clásicos de literatura y filosofía que van desde la antigüedad hasta la posmodernidad, abarcando a figuras como Sócrates, Soren Kierkegaard, Sor Juana Inés de la Cruz y Dolores Castro.

“Barajas reflexiona sobre los alcances y las mutaciones del libro y la lectura en la sociedad contemporánea, así como sobre el papel de los profesores en la formación de nuevos lectores y el desarrollo del pensamiento crítico de sus estudiantes”, es la descripción que da Libros UNAM.

Lee también:

Estos ensayos cuentan con un prólogo escrito por Geney Beltrán y va acompañado de ilustraciones de Paola Fernández Bernal, Raquel García Cruz, Mauricio de Jesús Juárez Servín y Marisol Rivero García.

“Los muebles de la mente” es una compilación de los artículos que Barajas ha publicado en Confabulario, suplemento cultural del periódico EL UNIVERSAL. El libro es descrito como “su más reciente batalla pedagógica de educación literaria”.

La presentación se llevará a cabo este 26 de noviembre, a las 18 horas, en la Capilla Alfonsina, ubicada en Benjamín Hill 122, Condesa. En el evento participarán Julio Aguilar, editor de la sección Cultura de esta casa editorial, y Evodio Escalante, ensayista.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]