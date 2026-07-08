Contrario a la idea de que el Salón Los Ángeles solo vive de recuerdos, su director, Miguel Nieto, afirma que cada semana se crean recuerdos nuevos que se suman a los momentos y personajes del mundo de la cultura y el espectáculo que han visitado o presentado en el histórico recinto dedicado principalmente a exponer música de danzón y salsa.

Este 29 de julio, Salón Los Ángeles cumplirá 89 años y, afirma Nieto, se encamina a seguir siendo un referente cultural de la CDMX y del país por mucho tiempo más.

Para celebrar este aniversario, el recinto enclavado en la colonia Guerrero prepara una programación especial, que incluye la presentación de la Spanish Harlem Orchestra el 22 de agosto, una de las agrupaciones de salsa más importantes del mundo.

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Nieto adelanta que durante todo agosto tendrán actividades especiales para celebrar el aniversario, las cuales comenzarán el sábado 1 con el Gran Baile de Aniversario, la cual pretenderá ser una clase magistral de baile musicalizada por Los Reyes del Mambo de Richie Cárdenas, la Orquesta Antillana de Arturo Núñez y el Grupo Controversia.

“Lo más importante de estos eventos es la gente que acude, porque además de los excelentes grupos, tenemos invitados especiales como cada año; los iremos informando este mes y es que nos dicen a veces que somos un salón antiguo que vive del recuerdo, pero no es así, por ejemplo, el cantante Bono de la banda U2 apenas visitó el Salón para filmar uno de sus nuevos videos musicales, entonces vivimos del recuerdo, pero de lo que sucede cada semana”, dice Nieto.

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Sobre la vigencia del espacio, Nieto expresa que el Salón Los Ángeles tiene características que no pueden ser replicadas por otros espacios, específicamente la historia del recinto y quienes han desfilado y bailando en su pista.

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En los últimos años, explica Nieto, se ha mantenido el clásico público que visita semanalmente el recinto, pero también nuevos públicos han tenido interés por el lugar. “Extranjeros residentes llegan al Salón, hemos notado que viven aquí, se enteran del salón y aprenden a bailar danzón. Estamos intentando abrir paso a paso, que el danzón pueda bailarse de una forma más libre, como cada uno quiera, que ejecuten sus propios pasos”. La cartelera completa de actividades está disponible en las redes sociales del salón.

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