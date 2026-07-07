Un diálogo entre Mesoamérica y Asia oriental es el objetivo principal de la exposición Espacios sagrados. Civilizaciones del México antiguo, que nuestro país presentará en el Museo de Shanghái, en China, a partir de mañana y hasta el 19 de noviembre del próximo año.

Espacios sagrados. Civilizaciones del México antiguo está integrada por 804 piezas (795 arqueológicas, ocho facsimilares y un modelo a escala) que dejarán ver al público el esplendor de las culturas olmeca, teotihuacana, maya y mexica; también presenta un selecto conjunto de objetos del periodo aldeano del Preclásico Medio (1200-400 a.C.), provenientes de 13 acervos, entre ellos de los museos nacionales de Antropología y de las Culturas del Mundo, del Templo Mayor y de las zonas arqueológicas de Teotihuacán, Toniná y Kabah.

La exposición titulada Espacios sagrados. Civilizaciones del México antiguo está integrada por 804 piezas. Fotos: INAH

“Las identidades de las cuatro principales culturas mexicanas serán contrastadas con las creaciones de la otra cuna civilizatoria”, informó el historiador adscrito a la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, Roberto Velasco Alonso, quien forma parte del cuerpo curatorial de la muestra.

Entre las piezas emblemáticas que se mostrarán está la Cabeza Colosal 4, de San Lorenzo, de origen olmeca, de 1.78 metros de alto, 1.17 de ancho, la cual resguarda el Museo de Antropología de Xalapa.

De los mayas, los organizadores, resaltan el Respaldo de trono de Toniná, Chiapas, un relieve en piedra arenisca que data del periodo Clásico Tardío (600-900 d.C.), que rememora el juego de los gemelos divinos contra los señores de la muerte.

Las piezas dejan ver el esplendor de las culturas olmeca, teotihuacana, maya y mexica. Fotos: INAH

Destaca también la escultura, de tamaño real, de Mictlantecuhtli, numen mexica de la muerte, hallada en 1994, en la Casa de las Águilas del Templo Mayor; así como la cabeza monumental de la serpiente emplumada de Teotihuacan.

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