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Una mujer falleció tras ser víctima de un ataque directo cuando se encontraba en calles de la colonia San Juan Xalpa, en la alcaldía Iztapalapa. Fue el esposo de Guadalupe Nayeli quien señaló al hombre que la atacó; se trata de Alejandro “N”, quien tras disparar escapó del lugar a bordo de un vehículo Mini Cooper.
Al momento del ataque, los familiares no esperaron a la ambulancia y la llevaron al Hospital General Belisario Domínguez, pero ahí murió por el impacto de bala que recibió a la altura del pecho y falleció. Tras un cerco policial el sujeto que le disparó fue detenido.
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