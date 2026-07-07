Si estabas esperando el momento ideal para renovar tu smartphone, esta puede ser una de las ofertas más atractivas del año. Amazon México sorprendió con un importante descuento del 53% en el Samsung Galaxy S25 Ultra Negro de 512 GB, uno de los teléfonos más avanzados de la marca surcoreana, que ahora puede conseguirse en tan solo $12,999.00.

Además de integrar el característico S-Pen, este equipo destaca por su potencia, cámaras de nivel profesional y funciones impulsadas por inteligencia artificial, convirtiéndose en una excelente opción tanto para productividad como para entretenimiento.

¿Por qué vale la pena comprar el Samsung Galaxy S25 Ultra?

El Samsung Galaxy S25 Ultra fue diseñado para usuarios que buscan el máximo rendimiento. Entre sus principales características destacan:

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas con resolución QHD+ y tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz.

Procesador Snapdragon 8 Elite para Galaxy, optimizado para ofrecer un desempeño fluido incluso en videojuegos y edición de contenido.

Memoria interna de 512 GB, ideal para almacenar miles de fotografías, videos y aplicaciones sin preocuparte por el espacio.

12 GB de memoria RAM, que permite ejecutar múltiples aplicaciones al mismo tiempo sin ralentizaciones.

S-Pen integrado, perfecto para tomar notas, editar documentos, dibujar o realizar tareas de precisión.

Batería de larga duración compatible con carga rápida e inalámbrica.

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Un sistema de cámaras pensado para creadores de contenido

Uno de los mayores atractivos del Galaxy S25 Ultra es su apartado fotográfico.

Cuenta con un avanzado sistema de cámaras que permite capturar imágenes con gran nivel de detalle tanto de día como de noche.

Además, incorpora múltiples lentes para fotografía ultra gran angular, telefoto y zoom óptico, así como grabación de video en alta resolución.

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Gracias a las funciones de inteligencia artificial de Samsung, también es posible mejorar fotografías, eliminar objetos, traducir texto en tiempo real y aprovechar herramientas de edición sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales.