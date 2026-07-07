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Aunque el Mundial terminó para México tras la derrota 3-2 contra Inglaterra, en la capital del país continúan los festivales futboleros, en donde los capitalinos pueden ver el resto de partidos de la justa deportiva.
Además del Fan Fest del Zócalo capitalino, en las alcaldías se instalaron 17 festivales futboleros donde habrá pantallas donde se proyectarán los juegos hasta que concluya el Mundial el 19 de julio.
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Los festivales futboleros están ubicados en los siguientes puntos:
- Gustavo A. Madero (Campos Revolución y Deportivo Hermanos Galeana).
- Venustiano Carranza (Utopía Eduardo Molina).
- Iztacalco (Utopía Mixiuhca).
- Iztapalapa (Utopía Meyehualco y Central de Abasto).
- Coyoacán (Parque de la Consolación).
- Tláhuac (Bosque de Tláhuac).
- Xochimilco (Deportivo Xochimilco).
- Milpa Alta (Deportivo San Francisco Tecoxpa).
- Tlalpan (Deportivo Vivanco).
- Magdalena Contreras (Unidad Independencia).
- Álvaro Obregón (Parque La Bombilla).
- Cuajimalpa (Deportivo San Mateo Tlaltenango).
- Benito Juárez (Parque Las Américas).
- Miguel Hidalgo (Bajo puente Tacuba).
- Azcapotzalco (Parque Tezozomoc).
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En los festivales futboleros de Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, así como en los de Campos Revolución en GAM, y el de la Utopía Meyehualco en Iztapalapa, se transmitirán todos los partidos del Mundial, hasta la final. En el resto de los festivales, únicamente se pasarán los partidos finales.
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