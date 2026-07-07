Los pagos de la Pensión Bienestar continúan esta semana con la entrega de recursos correspondientes al bimestre julio-agosto.

Miles de beneficiarios esperan el depósito en su Tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que conocer el calendario oficial resulta clave para saber cuándo llegará el apoyo económico.

Los beneficiarios de las Pensiones del Bienestar ya se encuentran recibiendo o en espera de su depósito correspondiente a este bimestre. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

Además de la Pensión para Personas Adultas Mayores, durante julio también se dispersan los recursos de otros Programas para el Bienestar, entre ellos Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad, Madres Trabajadoras y Sembrando Vida, conforme al calendario dado a conocer por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La Mañanera del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

¿Quién recibe el pago de la Pensión Bienestar HOY, 7 de julio?

La dispersión de los Programas para el Bienestar se realiza de manera escalonada, con base en la primera letra del apellido de cada derechohabiente.

Este 7 de julio, el depósito corresponde a las personas cuyo primer apellido inicia con la letra B.

Beneficiarias y beneficiarios cuyo primer apellido inicie con la letra B, recuerden que a partir de hoy, martes 7 de julio, recibirán su apoyo de los programas #PensiónAdultoMayor, #PensiónDiscapacidad, #PensiónMujeresBienestar y del #ProgramaMadresTrabajadoras.



En el… pic.twitter.com/xTXe7UdQBz — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) July 7, 2026

El recurso se deposita de forma directa en la Tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario acudir el mismo día a retirar el dinero. El saldo permanece disponible en la cuenta y puede utilizarse en cualquier momento para realizar compras o retiros.

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¿De cuánto es el pago de cada programa del Bienestar?

Las personas inscritas en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores reciben un apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos. De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, este programa beneficia a 13 millones 788 mil 274 derechohabientes en todo el país.

Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar otorga 3 mil 100 pesos bimestrales a las mujeres de 60 a 64 años que forman parte del programa.

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Entregan 57 mil tarjetas de la “Pensión Mujeres Bienestar” en Guanajuato (06/01/2025). Foto: Especial

En el caso de la Pensión para Personas con Discapacidad, el apoyo económico es de 3 mil 300 pesos por bimestre, mientras que el Programa para el Bienestar de Madres Trabajadoras entrega mil 650 pesos.

Finalmente, Sembrando Vida brinda un apoyo mensual de 6 mil 450 pesos. No obstante, el depósito correspondiente a este mes se realizará el 9 de julio, de acuerdo con el calendario dado a conocer por el Gobierno federal.

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¿Cómo queda el calendario de pagos de la Pensión Bienestar en julio?

Después del depósito para quienes tienen apellido con la letra B, las transferencias continuarán durante el resto del mes siguiendo el orden alfabético establecido por la Secretaría de Bienestar.

Los beneficiarios cuyo apellido comienza con C recibirán su apoyo los días 8 y 9 de julio. Posteriormente continuará la dispersión para las letras D, E y F el 10 de julio, mientras que la G tendrá depósitos los días 13 y 14 de julio.

Más adelante seguirán las letras H, I, J y K el 15 de julio; la L el 16 de julio; la M los días 17 y 20 de julio; N, Ñ y O el 21 de julio; P y Q el 22 de julio; R los días 23 y 24 de julio; S el 27 de julio; T, U y V el 28 de julio, y finalmente W, X, Y y Z recibirán el depósito el 29 de julio.

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