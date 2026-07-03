Derivado de las crecientes desinformaciones en plataformas digitales, la Secretaría del Bienestar, encabezada por Leticia Ramírez Amaya y encargada de los programas sociales en el país, compartió un comunicado oficial en su página oficial.

De acuerdo con la dependencia del Gobierno de México, no se han solicitado requisitos adicionales y una actualización de datos a los derechohabientes de los Programas y Pensiones para el Bienestar que reciban apoyos económicos.

Las diversas versiones difundidas en redes explicaban que los beneficiarios debían realizar una actualización de información personal para recibir los pagos correspondientes. No obstante, se informó que este requerimiento es falso.

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Los beneficiarios de las Pensiones del Bienestar ya se encuentran recibiendo o en espera de su depósito correspondiente a este bimestre. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

¿Debes actualizar tus datos personales?

No. La Secretaría del Bienestar desmintió que se encuentre solicitando una actualización de datos para continuar recibiendo los depósitos de los apoyos.

Asimismo, aclaró que tampoco ha solicitado requisitos adicionales, como responder correos o contestar mensajes en los canales ajenos a la dependencia gubernamental.

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Además, la Secretaría hizo un llamado a la población para evitar caer en fraudes y mantenerse informados solamente por los canales oficiales de difusión de los Programas Bienestar.

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Banco del Bienestar ¿Cómo abrir cuenta de ahorro? Monto mínimo y rendimientos. Foto: Banco del Bienestar

Por otro lado, detalló que la dispersión de los recursos de los programas está garantizada y se lleva a cabo de manera directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no puede ser condicionada.

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Finalmente, el calendario de pago del próximo bimestre, correspondiente al periodo de julio-agosto, podrá consultarse próximamente en redes y páginas oficiales.

¿Cuándo debe hacerse la actualización de datos?

Cabe señalar que, en caso de cambio de domicilio (casa, municipio o estado), de cambio de número telefónico y de cambio de persona auxiliar, tendrán que notificarse las modificaciones correspondientes a través de la Línea del Bienestar, al 800 639 4264.

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mndsm