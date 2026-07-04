El día final de los dieciseisavos de final está aquí. Argentina y Cabo Verde se enfrentan este viernes en el estadio de Miami para definir quién seguirá avanzando en el Mundial 2026.

Lionel Messi y compañía se declararon listos para enfrentar al cuadro africano, al cual dejaron en claro no van a dudar de su capacidad por lo que ya mostraron en sus anteriores partidos.

Es una realidad que los actuales campeones del mundo se colocan como los grandes favoritos para llevarse el duelo y el pase a los octavos de final de la Copa del Mundo, pero van a chocar contra un cuadro con más ilusión que futbol.

Los de Cabo Verde quieren imitar lo hecho en la fase de grupos, donde empataron con España 0-0 y con Uruguay 2-2, ambas potencias del deporte, por lo que el sueño de hacerlo contra los albicelestes está muy presente.

MINUTO A MINUTO DEL ARGENTINA VS CABO VERDE

Universal Deportes 07:00 PM Argentina avanza a octavos de final; enfrentará a Egipto

Universal Deportes 06:26 PM ¡Comienza la segunda parte extra!

Universal Deportes 05:35 PM Minuto 75- Pausa de hidratación

Universal Deportes 05:22 PM Minuto 58- ¡Gooool! Cabo Verde empata el marcador

Universal Deportes 04:49 PM ¡Fin del primer tiempo!

Universal Deportes 04:33 PM Minuto 29- ¡Gooool! Messi abre el marcador para Argentina