Para combatir el robo a transporte de carga el gobierno de México puso en marcha la Operación Balam, una estrategia nacional que ya opera en 12 estados, entre ellos el Estado de México, donde se suma a las acciones de seguridad que mantienen autoridades federales, estatales y municipales.

Como parte de esta estrategia comenzó a operar el C4 Carretero, un centro especializado en videovigilancia, localización, geolocalización y análisis de información, conectado directamente con la Guardia Nacional para dar seguimiento a lo que ocurre en las principales carreteras del país.

Operación Balam combate robo de carga en Estado de México; C4 Carretero iniciará en septiembre. Foto: Especial.

El sistema cuenta con 88 estaciones de monitoreo y espacios de operación distribuidos en el territorio nacional, además de una red de identificación automática que estará desplegada en cuatro corredores carreteros.

Lee también Ecatepec estrena parque lineal en la Alameda México Nuevo; retiran mil 600 toneladas de basura tras décadas de abandono

La red de monitoreo iniciará operaciones el 1 de septiembre y estará totalmente en funcionamiento a más tardar el 30 de septiembre.

La intención de las autoridades es contar con información en tiempo real para detectar situaciones de riesgo, ubicar vehículos y facilitar la respuesta de las corporaciones ante posibles hechos delictivos.

[Publicidad]

Operación Balam combate robo de carga en Estado de México; C4 Carretero iniciará en septiembre. Foto: Especial.

En el Estado de México, esta estrategia se suma a los resultados registrados en materia de seguridad.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportan una reducción de 23 % en el robo al transporte de carga entre el 16 de julio de 2025 y el 15 de julio de 2026.

Lee también Gobierno de la CDMX mantiene operativo para ordenar ambulantaje en la Alameda Central; límite será de 70 puestos

[Publicidad]

A estas acciones se suma el Mando Unificado Zona Oriente, que cumplió 500 días de operación con la participación coordinada de autoridades federales, estatales y municipales en 15 municipios mexiquenses.

La estrategia, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, reúne a más de 14 mil policías que trabajan con inteligencia compartida, operativos conjuntos y una respuesta coordinada.

Operación Balam combate robo de carga en Estado de México; C4 Carretero iniciará en septiembre. Foto: Especial.

El Mando Unificado mantiene presencia en:

[Publicidad]

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Ecatepec

Ixtapaluca

Los Reyes La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Texcoco

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco, una de las regiones con mayor concentración poblacional del Estado de México.

dmrr