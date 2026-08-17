Fausto Zerón Medina, reconocido historiador y guionista mexicano, falleció este lunes a los 79 años de edad.

La noticia fue dada a conocer esta tarde por el arqueólogo Leonardo López Luján, presidente de El Colegio Nacional, a través de las redes sociales.

"Lamento informar el fallecimiento del historiador, guionista y gestor cultural, Secretario administrador de El Colegio Nacional de 2014 al 2018. Quienes coincidieron con él recordarán con afecto su trabajo y dedicación. QEPD.", escribió en su cuenta oficial de X.

FAUSTO ZERÓN-MEDINA (1947-2026)

Lamento informar el fallecimiento del historiador, guionista y gestor cultural, Secretario administrador de El Colegio Nacional de 2014 al 2018. Quienes coincidieron con él recordarán con afecto su trabajo y dedicación. QEPD. pic.twitter.com/EKoEUS3HYM — Leonardo López Luján (@LeoLopezLujan) August 18, 2026

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Zerón-Medina nació en 1947 en la Ciudad de México, aunque su familia provenía del poblado de Teocaltiche, en la región de los Altos de Jalisco.

Estudió Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y Derecho en la UNAM. Pasó una temporada en Cambridge, Inglaterra, donde nacieron sus hijos.

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Como guionista de Clío-Televisa trabajó en series de corte histórico como “Senda de gloria”, “El vuelo del águila”, “La antorcha encendida”, “Gritos de muerte y libertad”, “El encanto del águila” y “Los Minondo”, entre otras.

Además, fue secretario administrador de El Colegio Nacional de 2014 y hasta 2018.

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