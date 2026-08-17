Ediciones Era, la editorial mexicana independiente más importante y que durante 66 años impulsó la literatura mexicana, anuncia el cierre de sus operaciones.

"Hoy, a 66 años de la publicación del primer libro de Ediciones Era, nos vemos en la necesidad de reconocer que el mercado del libro ha cambiado tanto que no nos permite vivir de las ventas de nuestros libros", asegura en una carta enviada a sus clientes y amigos.

El texto, que lleva por título "Ediciones Era detiene sus operaciones", la editorial que fue casa de José Emilio Pacheco, José Revueltas, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska e infinidad de autores emblemáticos, informa que "en estos últimos seis años hemos peleado de mil maneras para mantener la editorial viva, pero los ingresos para lograrlo no han llegado."

Con este mensaje la editorial anunció su cierre definitivo. Foto: Cortesía.

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Afirman que "la red de librerías que existía antes de la pandemia y que garantizaba nuestra subsistencia desapareció, al grado de que las ventas se desplomaron hasta ser apenas del 25 por ciento de lo que eran antes."

También señalan que "con muchos esfuerzos" han pagado varias deudas en las que incurrieron durante la pandemia, pero, aun así, "las cantidades que debemos siguen creciendo", dice la misiva en la que apuntan que, aunque vendimos la casa de Era en la colonia Roma y que, gracias a eso, en este momento, están en condiciones de "hacer algunos pagos y de detener la operación de la editorial para no caer en deudas impagables".

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Así, la empresa editorial mexicana, fundada en 1960 por el artista Vicente Rojo, junto con José Azorín y los hermanos Neus, Jordi y Quico Espresate, se despide:

"El equipo de Ediciones Era les informa que la editorial suspenderá sus actividades y a partir de este momento irá cerrando cuentas con todas las librerías y puntos de venta que tienen sus libros. Nuestros agentes (representantes) se irán poniendo en contacto con cada uno de ustedes con el fin de llevar a cabo este proceso lo más ágilmente posible".

La editorial que dirige, desde hace varias décadas, el poeta y editor Marcelo Uribe, concluye agradeciendo por todos los años de trabajo conjunto y por el espacio que les han dado, afirma en la carta, a sus libros, pero también agradecen por "el interés en nuestro sello, nuestros autores y nuestros temas a lo largo de las décadas. Ha sido un privilegio contar con ustedes para la difusión de los libros de Ediciones Era".

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