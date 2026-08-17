Una reciente denuncia pública coloca en el centro del debate las normas de acceso y los derechos de los consumidores en zonas de alta plusvalía en la Ciudad de México.

El pasado 15 de agosto, la creadora de contenido conocida en la red social TikTok como @Xochcovarrubias expuso una serie de presuntas irregularidades y actos discriminatorios ocurridos en el establecimiento "Somma Roof Top", ubicado en la colonia Roma Norte.

La difusión de este testimonio generó un amplio eco mediático y provocó el rechazo de cientos de usuarios, quienes señalaron que este tipo de prácticas atentan contra la equidad en los espacios públicos y de servicio.

Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

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Exclusión por código de vestimenta y falta de claridad en las reservaciones

De acuerdo con el testimonio en video, la afectada relató que había gestionado previamente una reservación para un grupo de 12 personas con casi una semana de anticipación. Al llegar al lugar en el tiempo estipulado, el personal del establecimiento impidió el acceso inicial argumentando la ausencia de la totalidad de los invitados, una política que, según la denunciante, no figuraba en las especificaciones ni en las condiciones enviadas durante la confirmación del servicio.

Tras lograr ingresar al área asignada, una integrante del grupo alertó que el personal de la entrada (conocido popularmente como "cadeneros") le denegó la entrada. Ante la solicitud de aclaración dirigida al capitán de meseros, este ratificó la negativa bajo el argumento de que la persona no cumplía con el código de vestimenta del sitio.

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La creadora de contenido enfatizó en su publicación que dicho código de vestimenta no se encuentra publicado ni estipulado en las plataformas oficiales, páginas web o canales de comunicación del establecimiento.

En el material audiovisual, la denunciante expresó su inconformidad ante las decisiones basadas en estereotipos o prejuicios:

"En pleno siglo XXI, con todos los temas de inclusión y derechos humanos que hoy tenemos y que vivimos, no es posible que en un espacio te discriminen por no utilizar una vestimenta de tal o cual forma... Este tipo de prácticas profundiza la segregación y reproduce privilegios, y no, no debería pasar en ninguna zona ni parte de México."

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@xochcovarrubias NO, ESTO NO ES NORMAL. 🚫 El hartazgo de muchas personas de ser discriminados, violentados o desplazados les está llevando a alzar la voz. Y creo que también tenemos que cuestionar algo que hemos normalizado: recibir un servicio no debería significar aceptar malos tratos. Llevo años hablando de consumo consciente y hoy lo reafirmo, somos responsables tanto quienes consumimos como quienes ofrecemos un servicio. La hostelería debería ofrecer comodidad, bienestar y hospitalidad. Sin embargo, cada vez encontramos más espacios donde el acceso parece depender de cómo te ves, cómo vistes o cuánto aparentas tener. Y esto no es simplemente un “cadenero déspota”. Es una cultura de servicio que viene desde arriba y que termina normalizando la discriminación. Este video no busca exhibir un lugar. Busca abrir una conversación sobre los espacios que frecuentamos, nuestros derechos y obligaciones como consumidores y como prestadores de servicios ñ. Cuestionarnos para dejar de replicar estas prácticas que alimentan la segregación social y el clasismo. Alguna vez te has sentido discriminadx en un restaurante, bar, hotel o espacio de entretenimiento? Cuéntamelo. Hagamos visibles estos casos para dejar de normalizar lo que NO está bien. 🙏 #ConsumoConsciente #DerechosDelConsumidor #NoALaDiscriminación #hospitalidad #consumoresponsable @profecooficial @copredcdmx @conapred @caniracnacional @canirac_cdmx @denuncias_cdmx ♬ Our Love Was Beautiful - Instrumental Version - Straight White Teeth

Ante la postura de la administración del local, el grupo decidió retirarse del restaurante. La creadora de contenido hizo un llamado a la audiencia a fomentar el consumo consciente, reportar formalmente este tipo de incidentes ante las instancias correspondientes y priorizar lugares cuyo servicio se brinde desde el respeto y la igualdad.

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Un fenómeno colectivo: derechos del consumidor y marco legal en México

La publicación de este caso acumula más de 63 mil reacciones y múltiples comentarios en los que diversos usuarios expresan haber experimentado situaciones parecidas en dicho lugar y en otros establecimientos de la zona de la Roma y la Condesa, mencionando exigencias de consumos mínimos obligatorios, cobros indebidos y restricciones injustificadas de acceso.

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El debate expuesto en redes sociales guarda relación directa con el marco normativo de la Ley Federal de Protección al Consumidor en México. Las disposiciones de las dependencias oficiales de protección al consumidor y los estándares del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación señalan de forma clara las pautas legales respecto a la atención en comercios:

Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

Sanción a la discriminación: La legislación mexicana establece la prohibición explícita de negar la venta, almacenamiento o prestación de servicios por motivos de género, raza, apariencia física, condición social o vestimenta .

La legislación establece la prohibición explícita de negar la venta, almacenamiento o prestación de servicios por motivos de género, raza, apariencia física, condición social o . Prohibición de consumos mínimos: La imposición de un gasto mínimo obligatorio dentro de restaurantes o bares vulnera la libertad de compra de las personas .

La imposición de un gasto obligatorio dentro de restaurantes o bares vulnera la libertad de compra de las . Transparencia en las políticas: Cualquier reglamento interno, política de reservación o especificación de acceso debe ser informada al cliente de manera clara, visible e inequívoca de forma previa a la prestación del servicio.

Este tipo de señalamientos públicos recalca la importancia de cuestionar las conductas que perpetúan la segregación social en los servicios de entretenimiento y restauración, impulsando una mayor supervisión por parte de las autoridades pertinentes para garantizar espacios inclusivos e imparciales para la ciudadanía.

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