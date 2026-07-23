El video compartido por el conductor Luis Castillo suma más de cinco millones de reproducciones y miles de interacciones en plataformas digitales, donde internautas señalan la falta de empatía de la usuaria y reconocen la paciencia del trabajador ante el incidente.

Foto: Captura de pantalla en TikTok.

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El desacuerdo por un trayecto no contemplado hacia el Estado de México

Un conductor de plataforma digital, identificado en redes sociales como Luis Castillo, captó en video la discrepancia surgida con una pasajera que modificó el rumbo de su viaje sin previo aviso.

De acuerdo con el material audiovisual difundido por el trabajador, el servicio solicitado en un inicio contempla una distancia de apenas siete minutos (ubicada cerca del domicilio del operador). Sin embargo, al abordar la unidad, la mujer cambia el trayecto con dirección al municipio de Chalco, lo que representa un traslado de más de dos horas.

Ante la modificación, el conductor explica que no se encuentra en condiciones de realizar un viaje interestatal de tal magnitud debido al cansancio acumulado tras una jornada completa de trabajo. "Es que, pues cuando yo tomé el servicio, era un servicio de siete minutos y ahorita pues prácticamente son dos horas 20 minutos y es a otro estado", argumenta el operador durante la grabación.

A pesar de que el chofer enfatiza el riesgo de sufrir un accidente por fatiga, la pasajera mantiene una postura inflexible al responder que "ese no es mi problema" y exigir el traslado bajo el argumento de una emergencia familiar.

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Argumentos sobre el pago, las retenciones bancarias y el desenlace del viaje

La confrontación escala cuando el trabajador procede a cancelar la solicitud dentro de la aplicación para permitir que la cliente pida otro vehículo, ofreciendo esperarla en un sitio iluminado por cortesía.

La usuaria expresa su molestia al señalar que la plataforma ya efectúa el cobro del viaje. No obstante, el operador aclara que se trata de retenciones temporales que la entidad bancaria reembolsa cuando un servicio no se completa.

Durante el intercambio, la pasajera recrimina al chofer con frases como "¿todavía desde que te estoy dando trabajo todavía haces esas cosas?", mientras el conductor reitera que el cambio de ruta debe consultarse con anticipación.

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El incidente genera una amplia conversación en redes sociales, donde la comunidad digital aplaude la prudencia del conductor al priorizar la seguridad vial ante la fatiga física y critican la postura de la pasajera durante el conflicto.

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