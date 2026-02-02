Un conflicto por el color de un vehículo fue suficiente para detonar una nueva polémica en redes sociales.

Un video viral muestra el momento en que un pasajero rechaza un viaje en taxi por aplicación al notar que el auto rosa de la conductora no era de su agrado, lo que derivó en una discusión que rápidamente encendió el debate entre usuarios.

Lee también: Mamá e hija se vuelven virales tras replicar trend de audición para voz de Rapunzel; video causa furor en redes

Video viral expone discusión entre pasajero y conductora de taxi por aplicación

La grabación fue compartida en TikTok por Osiris Suárez, la conductora del auto, quien acompañó el clip con la frase: “Alguien saldrá pronto del clóset”.

En dicho clip se observa cómo el hombre se niega a abordar el vehículo, presuntamente en Puerto Vallarta, Jalisco, únicamente por estar decorado de color rosa.

Durante el intercambio, la joven cuestiona la decisión del pasajero y defiende su derecho a personalizar su automóvil, señalando que el color del vehículo no afecta la calidad del servicio de transporte por aplicación ni el trayecto solicitado.

“No se te va a quitar lo hombre porque te subas. Es un gusto personal, es mi carro”, se escucha decir a Osiris, mientras el hombre insiste en no utilizar el servicio.

Sin embargo no fue lo único, pues la discusión se intensifica cuando el pasajero exige que el viaje por aplicación sea cancelado sin que se le realice ningún cobro. Ante esto, la conductora aclara que el cargo procede, ya que acudió al punto de encuentro y fue el usuario quien decidió no subir. Finalmente, el sujeto opta por cancelar el viaje y retirarse del lugar visiblemente molesto.

Lee también: Influencer exhibe baños del IMSS en malas condiciones y desata polémica en redes; Salinas Pliego reacciona a video

Redes reaccionan al video del pasajero que rechazó viajar en auto rosa

Como era de esperarse, el video del pasajero que rechazó viajar en auto rosa acumuló en pocas horas más de 2 millones de reproducciones y alrededor de 300 mil comentarios, desatando una ola de reacciones en redes sociales.

Entre los mensajes más destacados se leen comentarios como:

“Un verdadero hombre se sube y pide que pongan A Thousand Miles ”.

”. “¿De verdad alguien se molesta por un color o es contenido?”.

“Si das un servicio público, el ambiente debería ser neutro”.

“Yo no me subiría porque no combinaría con mis uñas”.

“Ni que se fuera a convertir en Sailor Moon por subirse”.

También te interesará:

¿Cada cuánto limpiar la arena de tu gato?; conoce cómo dejarla impecable

Pensión IMSS 2026: ¿qué día cae el depósito correspondiente a febrero?; conoce la fecha clave

¿Quién era Gabriela Rico?; usuarios reviven polémico video tras liberación de archivos Epstein

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv