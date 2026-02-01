El pasado viernes 30 de enero de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó más registros sobre el caso del multimillonario Jeffrey Epstein, acusado de tráfico de menores y abuso sexual en su isla privada. El delincuente falleció en 2019, en su celda en el Centro Correccional Metropolitano (MCC) de Nueva York.

Este nuevo lote de archivos reavivó la conversación mediática y pública en redes sociales, inundando las plataformas de nuevas especulaciones. Las páginas de documentos publicadas dejaron ver nuevos nombres de personajes supuestamente involucrados, como el productor Steve Tisch, el empresario Howard Lutnick y Andrew Mountbatten-Windsor.

Además, también aparecieron envueltos algunas personalidades mexicanas, como el empresario Ricardo Salinas Pliego, la viuda del empresario Emilio Azcárraga y el presidente de Telmex, Carlos Slim. La aparición del nombre de este último reavivó el debate sobre un episodio famoso ocurrido al norte del país a finales del 2009, en el que se menciona a su hijo, Carlos Slim Domit.

Lee también: Caso Jeffrey Epstein: EU publica 3 millones de páginas de archivos; no protegimos a Trump, dice subsecretario de Justicia

¿Quién era Gabriela Rico?; usuarios reviven polémico video tras liberación de archivos Epstein. Foto: Captura de pantalla

¿Quién era Gabriela Rico?

Gabriela Rico Jiménez fue una mujer mexicana que ganó gran notoriedad en agosto del año 2009, tras un incidente que se viralizó a las afueras de un hotel de lujo ubicado en Monterrey, Nuevo León, donde entre reclamos y graves señalamientos a figuras públicas, pedía su "libertad".

En el video difundido incansablemente en los últimos días por redes sociales, la llamada usualmente modelo, de tan solo 21 años, lucía alterada, angustiada y se movía de manera descoordinada, mientras lanzaba al aire una serie de declaraciones incriminatorias, dirigiéndose en ocasiones al personal de seguridad del establecimiento.

Con una mirada perturbada y gritos desesperados, la mujer señaló a diversos personajes de la élite, como el hijo del empresario Carlos Slim, de haber asesinado personas, específicamente, al entonces secretario de Gobernación del PAN, Juan Camillo Mouriño Terrazo, quien falleció a los 37 años en 2008 debido a un accidente aéreo. "Murillo no debió haber muerto así", dijo la mujer.

Lee también: Caso Epstein: Nombres destacados que aparecen en los archivos publicados; están Trump, Musk, Lutnick y otros que no son investigados

Además, acusó a estas personas de ser miembros de una red criminal, en los que se cometían actos de canibalismo. "¡Comieron humanos, asquerosidad, comieron humanos! Yo no estaba enterada de nada... de los asesinatos sí, pero de que habían comido humanos. ¡Humanos!", gritaba frenéticamente.

En aquel momento, los noticieros nacionales calificaron el acto de Rico Jiménez como un "escándalo en vía pública", realizado por una persona que no padecía de sus "facultades mentales". Para detener el presunto ataque de ansiedad, elementos policiales intervinieron y arrestaron a la mujer.

Hasta el día de hoy, no se sabe nada sobre su paradero. Algunos de los rumores que circulan en internet, señalan que fue llevada fuera del país e internada en un centro psiquiátrico en la ciudad de Buenos Aires en Argentina. En foros de redes, este tema sigue vigente, donde los internautas comparan testimonios y hacen conexiones del caso.

También te interesará:

¿Quién es "Daniel, Me Estás Matando", el dúo que dio concierto en metro Chabacano?

Investigadores nombran fósil de tiburón en honor al anime "Chainsaw Man"

¿México o IA?: así puedes identificar videos e imágenes hechos con inteligencia artificial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm