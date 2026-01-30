Caso Jeffrey Epstein: EU publica 3 millones de páginas de archivos; no protegimos a Trump, dice subsecretario de Justicia

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó más registros sobre Jeffrey Epstein, reanudando las divulgaciones bajo una ley destinada a revelar lo que el gobierno sabía sobre el abuso sexual de niñas jóvenes por parte del millonario financiero y sus interacciones con los ricos y poderosos.

El subsecretario de Justicia de EU, Todd Blanche, informó que el departamento estaba publicando más de 3 millones de páginas de documentos en esta última divulgación. Los archivos, publicados en el sitio web del departamento, incluyen millones de páginas de registros que, según los funcionarios, se retuvieron de una divulgación inicial en diciembre.

El lanzamiento incluye 2 mil videos y 180 mil imágenes relacionadas con el caso Epstein.

"No protegimos al presidente Trump ni a nadie más. Hay un ansia de información que no creo que se satisfaga con la revisión de estos documentos", dijo Blanche.

Parte del material recién liberado parecía ser de naturaleza altamente sexual y fue censurado. Otros fueron marcados como material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés).

La Biblioteca Epstein del Departamento de Justicia ahora incluye una pregunta de verificación de edad, preguntando a los usuarios si son mayores de 18 años.

Si responde no a "¿Tiene 18 años o más?", aparecerá un mensaje que dice "Acceso denegado".

Blanche también echó agua fría sobre la idea de que el Departamento de Justicia tiene una lista secreta de nombres de hombres asociados con Epstein que abusaron de mujeres.

"Existe la suposición implícita de que, de alguna manera, existe una información oculta sobre hombres que conocemos y que estamos encubriendo, o que decidimos no procesar. Ese no es el caso", dijo Blanche a los periodistas.

"No sé si hay hombres que abusen de estas mujeres. Si obtenemos información y pruebas que nos permitan procesarlos, créanme que lo haremos. Pero no creo que el público ni ustedes vayan a descubrir a hombres que, dentro de los archivos de Epstein, abusen de mujeres", añadió.

Fueron divulgados bajo la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, la ley promulgada después de meses de presión pública y política que requiere que el gobierno abra sus archivos sobre el difunto financiero y su confidente y exnovia, Ghislaine Maxwell.

Después de no cumplir con un plazo del 19 de diciembre establecido por el Congreso para liberar todos los archivos, el Departamento de Justicia dijo que encargó a cientos de abogados revisar los registros para determinar qué necesita ser tachado, para proteger las identidades de las víctimas.

El número de documentos sujetos a revisión ha aumentado a 5.2 millones, incluidos duplicados, dijo el departamento.

Foto sin fecha de la colección personal del pederasta Jeffrey Epstein, proporcionada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes el 12 de diciembre; muestra al presidente estadounidense Donald Trump, al financista y una mujer desconocida. Foto: AFP

Publican miles de documentos del caso Epstein

El Departamento de Justicia publicó decenas de miles de páginas de documentos justo antes de Navidad, incluidos fotografías, transcripciones de entrevistas, registros de llamadas y registros judiciales. Muchos de ellos ya eran públicos o estaban fuertemente tachados.

Esos registros incluían registros de vuelo previamente publicados que mostraban que Donald Trump voló en el jet privado de Epstein en la década de 1990, antes de que tuvieran un desacuerdo, y varias fotografías del expresidente Bill Clinton. Ni Trump, un republicano, ni Clinton, un demócrata, han sido públicamente acusados de irregularidades en relación con Epstein, y ambos han dicho que no tenían conocimiento de que él estaba abusando de niñas menores de edad.

También se publicaron el mes pasado transcripciones de testimonios de un jurado, según los cuales agentes del FBI describieron entrevistas que tuvieron con varias niñas y mujeres jóvenes que dijeron que les pagaron para realizar actos sexuales para Epstein.

Epstein se suicidó en una celda de cárcel de Nueva York en agosto de 2019, un mes después de ser acusado de cargos federales de tráfico sexual.

Ella es Ghislaine Maxwell, la exnovia de Jeffrey Epstein señalada en el escándalo de tráfico sexual. Foto: Agencias

En 2008 y 2009, Epstein estuvo en la cárcel en Florida después de declararse culpable de solicitar prostitución de una menor de 18 años. En ese momento, los investigadores habían reunido evidencia de que Epstein había abusado sexualmente de niñas menores de edad en su casa en Palm Beach, pero la fiscalía federal acordó no procesarlo a cambio de su declaración de culpabilidad por cargos estatales menores.

En 2021, un jurado federal en Nueva York condenó a Maxwell, una socialité británica, por tráfico sexual por ayudar a reclutar a algunas de las víctimas. Ella está cumpliendo una sentencia de prisión de 20 años en un campo de prisioneros en Texas, después de ser trasladada allí desde una prisión federal en Florida. Ella niega cualquier delito.

Los fiscales federales nunca acusaron a nadie más en relación con el abuso de niñas por parte de Epstein, pero una de sus víctimas, Virginia Roberts Giuffre, lo acusó de haber arreglado para que ella tuviera encuentros sexuales a los 17 y 18 años con numerosos políticos, magnates de negocios, académicos destacados y otros, todos los cuales negaron sus acusaciones.

Entre las personas que ella acusó estaba el príncipe Andrés de Gran Bretaña, ahora conocido como Andrés Mountbatten-Windsor después de que el escándalo llevó al despoje de sus títulos reales. Andrés negó haber tenido relaciones sexuales con Giuffre, pero resolvió su demanda por una suma no revelada.

Giuffre murió por suicidio en su granja en Australia Occidental el año pasado a los 41 años.

