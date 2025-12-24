Más Información

Encuesta: aumenta consumo de drogas en adultos; baja en jóvenes

Mundial 2026: ¿Internet gratis en el AICM?; aeropuerto lanza licitación para contratar Wi-Fi 7G a pasajeros

Suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos", declaran en FGR Jalisco; esperan traslado a penal

Ejecutivo no tiene facultad para eliminar impuesto a videojuegos: Monreal; corresponde al legislador corregirlo, dice

América y New England Patriots, una nueva hermandad, ¿Compartirán el mismo dueño?

Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

Nochebuena con mucho frío; SMN prevé temperaturas de -10 grados en el centro y norte del país

Tribunal de Disciplina inhabilita a juez federal de Guerrero; es acusado de hostigamiento sexual y uso indebido de facultades

CDMX, la zona con más inflación en la víspera de Navidad

Por mayoría de votos, Sheinbaum suspende mañaneras hasta el 29 de diciembre; adelanta que comerá romeritos en Navidad

Dan $932 mil a 8 dueños de negocios vandalizados el 2 de octubre

Padre del pequeño Federico, víctima de accidente aéreo en Galveston, obtiene visa humanitaria; traerá su cuerpo y a su esposa, quien sobrevivió

Las autoridades estadounidenses descubrieron más de un millón de documentos "posiblemente relacionados" con caso del pederasta .

El Departamento de Justicia posteó que "el Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York y el FBI han informado al Departamento de Justicia que han descubierto más de un millón de documentos adicionales, posiblemente relacionados con el caso de Jeffrey Epstein".

Añadió que "el Departamento de Justicia ha recibido estos documentos del Distrito Sur de Nueva York y del FBI para revisarlos y publicarlos, de conformidad con la Ley de Transparencia de Expedientes Epstein, las leyes vigentes y las órdenes judiciales".

Agregó que "contamos con abogados trabajando incansablemente para revisar y realizar las redacciones legalmente requeridas para proteger a las víctimas, y publicaremos los documentos lo antes posible".

Adelantó que "debido al gran volumen de material, este proceso podría demorar algunas semanas más. El Departamento continuará cumpliendo plenamente con la ley federal y la orden del presidente Trump de publicar los archivos".

El Departamento de Justicia lleva desde el viernes publicando cantidades ingentes de documentos desclasificados sobre Epstein con base en una ley aprobada en el Congreso en noviembre.

Trump, que en un principio no quiso apoyar la publicación de los archivos y que después tuvo que rectificar y firmar la ley tras comprobar el fuerte apoyo del Congreso, aparece numerosas veces en la documentación del caso sobre el que fuera su amigo y con quien dijo haber cortado relaciones en 2004, antes de que Epstein fuera acusado por primera vez de abuso y prostitución de menores.

