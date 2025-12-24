Las autoridades estadounidenses descubrieron más de un millón de documentos "posiblemente relacionados" con caso del pederasta Jeffrey Epstein.

El Departamento de Justicia posteó que "el Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York y el FBI han informado al Departamento de Justicia que han descubierto más de un millón de documentos adicionales, posiblemente relacionados con el caso de Jeffrey Epstein".

Añadió que "el Departamento de Justicia ha recibido estos documentos del Distrito Sur de Nueva York y del FBI para revisarlos y publicarlos, de conformidad con la Ley de Transparencia de Expedientes Epstein, las leyes vigentes y las órdenes judiciales".

Agregó que "contamos con abogados trabajando incansablemente para revisar y realizar las redacciones legalmente requeridas para proteger a las víctimas, y publicaremos los documentos lo antes posible".

Adelantó que "debido al gran volumen de material, este proceso podría demorar algunas semanas más. El Departamento continuará cumpliendo plenamente con la ley federal y la orden del presidente Trump de publicar los archivos".

El Departamento de Justicia lleva desde el viernes publicando cantidades ingentes de documentos desclasificados sobre Epstein con base en una ley aprobada en el Congreso en noviembre.

Trump, que en un principio no quiso apoyar la publicación de los archivos y que después tuvo que rectificar y firmar la ley tras comprobar el fuerte apoyo del Congreso, aparece numerosas veces en la documentación del caso sobre el que fuera su amigo y con quien dijo haber cortado relaciones en 2004, antes de que Epstein fuera acusado por primera vez de abuso y prostitución de menores.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc