Washington.— El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó decenas de miles de documentos más relacionados con Jeffrey Epstein, una serie que incluyó múltiples menciones al presidente Donald Trump, pero agregó poca información reveladora nueva al largamente esperado archivo público sobre el fallecido financista y delincuente sexual convicto.

Muchas de las menciones a Trump en el archivo provienen de recortes de noticias, aunque incluye un correo electrónico de un fiscal que señala los vuelos que Trump realizó en el jet privado de Epstein durante la década de 1990.

Trump no ha sido acusado de ningún delito en relación con Epstein. El Departamento de Justicia emitió un comunicado el martes, indicando que algunos documentos contienen “afirmaciones falsas y sensacionalistas” sobre Trump, hechas poco antes de las elecciones de 2020, y que un documento, supuestamente una carta de Epstein a Larry Nassar, un médico deportivo condenado por abusar sexualmente de atletas olímpicos, había sido considerado falso por el FBI.

La carta aparentemente firmada por Epstein en la que parece hacer referencia a Trump es falsa, dijo el FBI. Foto: AFP

“Si tuvieran un ápice de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente Trump”, señaló en X el Departamento de Justicia.

En la misiva, aparentemente escrita por Epstein durante el primer mandato de Trump, el financista se queja de que él y Nassar estaban presos mientras que el “presidente comparte nuestro amor por las chicas jóvenes y lozanas”. Y prosigue: “Cuando pasaba una joven bella, le encantaba ‘meter mano’”.

“Esta carta falsa sirve como recordatorio de que el hecho de que el Departamento de Justicia publique un documento no significa que las acusaciones o afirmaciones contenidas en el mismo sean fácticas”, afirmó el Departamento de Justicia en una publicación en X. Entre las menciones a Trump en el último lote de archivos de Epstein hay una nota de un fiscal federal de enero de 2020 que decía que Trump había volado en el avión privado del financiero con más frecuencia de lo que se sabía anteriormente.

En uno de esos ocho vuelos, en 1993, Trump y Epstein fueron los únicos dos pasajeros en los registros de vuelo.

Varios viajes adicionales de Trump en el avión de Epstein se habían revelado previamente durante el proceso penal de Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein.

Entre los nuevos archivos también figura un testimonio captado por el FBI en el que se menciona a alguien que aseguró haber sido violada por el hoy presidente de Estados Unidos.