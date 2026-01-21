Más Información

El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental del Congreso aprobó este miércoles una resolución para declarar en desacato al expresidente Bill Clinton y a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton por negarse a comparecer en la investigación sobre el caso del pederasta .

El comité votó 34 a 8 a favor de la resolución para declarar a en desacato y 28 a 15 a favor de la medida contra Hillary Clinton.

Este es el primer paso de un proceso que requiere de la aprobación final de la Cámara de Representantes para la declaración de desacato por no haber acudido a declarar al Congreso cuando la pareja fue citada por aparecer en varias imágenes y documentos del caso.

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer, aseguró que estaba "muy contento de que hoy hayamos tenido una votación bipartidista para declarar a los Clinton en desacato al Congreso".

"Esto demuestra que nadie está por encima de la ley”, insistió.

Respecto al temor a que el voto de los demócratas estuviera condicionado, Comer reconoció que “en el fondo, sabía que habría demócratas que votarían a favor, y estoy muy, muy orgulloso de quienes lo hicieron”.

Fotografías del archivo Jeffrey Epstein muestran a Jeffrey Epstein con el presidente Bill Clinton y el cantautor estadounidense Michael Jackson (19/12/2025). Foto: X (@sentdefender)
Fotografías del archivo Jeffrey Epstein muestran a Jeffrey Epstein con el presidente Bill Clinton y el cantautor estadounidense Michael Jackson (19/12/2025). Foto: X (@sentdefender)

Sin embargo, los demócratas que votaron a favor de las resoluciones de desacato matizaron que quieren escuchar la versión de los Clinton antes de la votación definitiva.

La antigua pareja presidencial rechazó el pasado 13 de enero testificar en un comité de la Cámara de Representantes sobre el caso Epstein, alegando que consideraban las citaciones en su contra “inválidas”, “legalmente inaplicables” y "políticamente motivadas, sin un propósito legislativo legítimo".

A través de sus abogados y de una carta pública aseguraron que el comité los estaba usando políticamente porque el proceso buscaba “literalmente” conducir a su encarcelamiento y se excedía sobre los límites constitucionales que tiene el Congreso para investigar.

El Comité de Supervisión es el órgano de la Cámara Baja encargado de fiscalizar al gobierno y exigir documentos oficiales, desde el que los demócratas han difundido las imágenes y documentos relacionados con la trama de Epstein, que se suicidó en 2019 en prisión mientras esperaba un juicio por cargos de tráfico sexual de menores.

El siguiente paso es que el pleno de la Cámara decida si remite el caso al Departamento de Justicia para posibles cargos por desacato.

desa/rmlgv

