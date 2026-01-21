Más Información
Sheinbaum dice que entrega de 37 capos a EU fue una "decisión soberana"; descarta que esté relacionada con llamada de Trump
Embajador Johnson destaca envío de 37 capos a EU; reconoce "colaboración histórica" de Sheinbaum y Trump
Trump afirma que "Europa no va en buena dirección"; exige "negociaciones" para la compra de Groenlandia y descarta la vía militar
Sheinbaum dice que no hay investigaciones contra embajadora de México en Reino Unido; "hizo un buen papel", asegura
Sélvame Mx exhibe en videos columnas desgastadas del Tren Maya; denuncian que daño ecológico persiste
"Canadá vive gracias a Estados Unidos": Trump; expresa su "desagrado" con el discurso de Mark Carney en Davos
Ghislaine Maxwell, la cómplice del delincuente sexual Jeffrey Epstein, testificará el 9 de febrero ante un comité del Congreso de Estados Unidos que investiga el caso, anunció el presidente de ese panel.
Maxwell, quien actualmente cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual, ejercerá su derecho a guardar silencio, añadió el legislador republicano James Comer, líder del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, citando a sus abogados.
mcc
