Mamá e hija se vuelven virales tras replicar trend de audición para voz de Rapunzel; video causa furor en redes

Con millones de recreaciones y una ola imparable de creatividad, la plataforma china, TikTok, ha vuelto a marcar tendencia. Esta vez, en torno a una "audición abierta" que invita a los usuarios a demostrar su talento para convertirse en la voz de Rapunzel, en el doblaje a español latinoamericano de la película live-action, que Disney ya está produciendo.

Entre interpretaciones dignas de un premio y la de la misma Danna -voz original en español de Rapunzel en la película animada-, lo que comenzó como un trend para demostrar las habilidades de canto, ya se ha convertido en una oportunidad para integrar el característico humor de redes sociales a los videos, generando recreaciones con un giro cómico.

En días recientes ha destacado el video de una joven en el que, junto con su hija, "emiten" su audición para interpretar a Rapunzel en el doblaje de la nueva película, causando furor entre los usuarios por la participación de la pequeña.

Lee también Muerte de Catherine O'Hara: revelan los últimos momentos de vida de la actriz de "Mi pobre angelito”

La participación de la menor ha generado furor entre usuarios en redes. Foto: TikTok @darianadamian665

Mamá e hija se vuelven virales en trend de audición para Rapunzel

La joven, de nombre Dariana, publicó un video junto con su hija, Génesis, en el que están "haciendo" su audición para ser la voz de Rapunzel y Pascal en la remake a live-action de Disney.

En el cuadro se ve a la mamá, quien trae un listón amarillo atado al pelo -haciendo referencia al largo cabello de Rapunzel-, y a la pequeña, quien tiene la cara pintada de Pascal -la mascota de la princesa-, presentándose momentos antes de comenzar a cantar.

La publicación es una interpretación cómica del trend, pues la joven no está intentando cantar de manera melodiosa e intenta aguantarse la risa en diversas ocasiones. Al lado de ella, la menor se queda callada y saca la lengua en repetidamente, supuestamente actuando como el personaje del camaleón.

Lee también Roblox llegará a la pantalla grande; esto es lo que se sabe de la adaptación de “Steal a Brainrot” en cines

La publicación ha logrado alcanzar las casi 60 millones de reproducciones, acumulando más de 5.4 millones de likes y más de 44 mil comentarios.

Las y los usuarios han celebrado el contenido humorístico y la participación de la pequeña con mensajes como:

" Pascal tú muy bien, Rapunzel muy mal, no se metió en su personaje ".

". " ¡L amentamos notificarle que solo se queda Pascal! ".

". " No sé qué me gustó más si el maquillaje o la actuación de Génesis, mis respetos ".

". " ¡No sé vale! Asaron al Pascal original, ya no tenemos oportunidad los simples mortales ".

". "JAJAJA EL PASCAL LO DIO TODO".

También te interesará:

¿Por qué los pandas gigantes dejaron de estar en peligro de extinción?; conoce la razón

Sarampión en México: ¿dónde y cómo puedes vacunarte contra el virus?

¿Por qué es importante jugar con tu gato? Conoce los beneficios

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu