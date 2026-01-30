Más Información
Despiden a Catherine O'Hara con las mejores frases e imágenes; usuarios le rinden tributo a la actriz de "Mi pobre angelito"
Muerte de Catherine O'Hara: revelan los últimos momentos de vida de la actriz de "Mi pobre angelito”
Citrus Patrimonial impulsa una nueva era en el campo mexicano; destina 2 mil 200 millones en Yucatán
La actriz, comediante y guionista canadoestadounidense, Catherine O'Hara, falleció este viernes 30 de enero en Los Ángeles, Estados Unidos, a los 71 años de edad.
Su deceso fue confirmado en un comunicado oficial hecho por Creative Artists Agency (CAA), la agencia que representaba a O'Hara.
La actriz fue reconocida por interpretar a la madre de Macaulay Culkin en las primeras dos entregas de "Mi Pobre Angelito", así como por su participación dando vida a Moira Rose en el hit de televisión, "Schitt's Creek"; Delia Deetz en "Beetlejuice" de Tim Burton; Gail Lynden en "The Last of Us"; y por darle voz a Sally, en "El extraño mundo de Jack".
Así fueron los últimos momentos de vida de Catherine O'Hara
De acuerdo con el medio estadounidense, Page Six, paramédicos fueron llamados a la casa de O'Hara en Brentwood la madrugada de este viernes, y la actriz fue trasladada de urgencia a un hospital de Los Ángeles.
Según los reportes, la paciente se encontraba en "estado grave" y falleció tras su llegada al hospital.
Hasta el momento, no se ha revelado la causa de muerte de la actriz, sin embargo, su agencia comunicó que falleció "luego de una breve enfermedad".
Catherine O'Hara padecía de situs inversus, una extraña condición congénita hereditaria en la que los principales órganos torácicos y abdominales están invertidos, reflejados como en espejo a la ubicación habitual.
De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos, esta afección suele ser inofensiva, pero puede hacer que los padecimientos sean más difíciles de diagnosticar, debido a la ubicación de los órganos.
Se calcula que alrededor de 1 de cada 10 mil personas son diagnosticadas con situs inversus y suele ser más común en hombres. No obstante, no se ha revelado información que indique si la condición estuvo relacionada a la muerte de O'Hara.
