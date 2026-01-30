Muerte de Catherine O'Hara: revelan los últimos momentos de vida de la actriz de "Mi pobre angelito”

La actriz, comediante y guionista canadoestadounidense, Catherine O'Hara, falleció este viernes 30 de enero en Los Ángeles, Estados Unidos, a los 71 años de edad.

Su deceso fue confirmado en un comunicado oficial hecho por Creative Artists Agency (CAA), la agencia que representaba a O'Hara.

La actriz fue reconocida por interpretar a la madre de Macaulay Culkin en las primeras dos entregas de "Mi Pobre Angelito", así como por su participación dando vida a Moira Rose en el hit de televisión, "Schitt's Creek"; Delia Deetz en "Beetlejuice" de Tim Burton; Gail Lynden en "The Last of Us"; y por darle voz a Sally, en "El extraño mundo de Jack".​

Catherine O'Hara interpretó a Kate McCallister en "Mi pobre angelito", fue la mamá de Kevin, interpretado por Macaulay Culkin.

Así fueron los últimos momentos de vida de Catherine O'Hara

De acuerdo con el medio estadounidense, Page Six, paramédicos fueron llamados a la casa de O'Hara en Brentwood la madrugada de este viernes, y la actriz fue trasladada de urgencia a un hospital de Los Ángeles.

Según los reportes, la paciente se encontraba en "estado grave" y falleció tras su llegada al hospital.

Hasta el momento, no se ha revelado la causa de muerte de la actriz, sin embargo, su agencia comunicó que falleció "luego de una breve enfermedad".

En diciembre de 2024, Catherine O'Hara acompañó a Macaulay Culkin a develar su estrella en el Paseo de la Falla de Hollywood. Foto: Archivo.

Catherine O'Hara padecía de situs inversus, una extraña condición congénita hereditaria en la que los principales órganos torácicos y abdominales están invertidos, reflejados como en espejo a la ubicación habitual.

De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos, esta afección suele ser inofensiva, pero puede hacer que los padecimientos sean más difíciles de diagnosticar, debido a la ubicación de los órganos.

Se calcula que alrededor de 1 de cada 10 mil personas son diagnosticadas con situs inversus y suele ser más común en hombres. No obstante, no se ha revelado información que indique si la condición estuvo relacionada a la muerte de O'Hara.

La actriz Catherine O'Hara en escena de la película "Mi pobre angelito", 1990.

