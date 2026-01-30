Muere Pedro Torres; esta fue la última publicación del productor de Televisa en Instagram

El productor mexicano, Pedro Torres, falleció este viernes 30 de enero a los 72 años, tras meses de lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA o ALS).

La noticia se dio a conocer a través de redes sociales con un comunicado por parte de la familia Torres Castilla -hijos de Pedro-, el cual se publicó en los perfiles oficiales del productor.

Originario de Saltillo, Coahuila, Pedro Castillo fue uno de los productores más influyentes de la televisión mexicana. Fue conocido por producir "Big Brother", "Mujeres asesinas" y "No sé tú" de Luis Miguel; y se le consideró un visionario en el entretenimiento y un elemento clave para Televisa.

A pesar de que su estado de salud se vio deteriorado sus últimos meses de vida, los seres queridos confirmaron que Torres partió "en paz, tranquilo y lleno de fe, rodeado del amor de su familia...".

Lee también Muere Pedro Torres, productor de "Big Brother" y visionario de la televisión en México

El productor mexicano falleció este viernes 30 de enero. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Esta fue la última publicación de Pedro Torres en Instagram

Pedro Torres se había mantenido muy activo en redes sociales, compartiendo frecuentemente imágenes y videos con su familia y pareja, de sus viajes o vacaciones, y momentos de su día a día. Sin embargo, el avance de la ELA, dejó al productor en un estado de salud delicada, por lo que limitó su participación en las diversas plataformas.

El último post en su perfil de Instagram antes de fallecer, fue una publicación conjunta hecha por Adriana Gómez, amiga cercana del productor y CEO de European Productions.

En ella, la productora deja un mensaje emotivo en apoyo a Torres por su diagnóstico de ELA (también ALS): "Amigo, hermano, cómplice de momentos inolvidables…Hoy, ALS tocó tu puerta. Una enfermedad brutal que aún desconcierta a la ciencia. Pero tú, sigues de pie, con mirada firme. Oramos por ti: Por tu paz mental. Por tu fe. Por tu fortaleza. Y sobre todo… para que nunca pierdas la esperanza".

Lee también Desde Eclipse Solar Anular hasta alineación de seis planetas; los eventos astronómicos de febrero 2026

Última publicación conjunta de Pedro Torres en Instagram. Foto: Instagram @ptorres

Por su parte, la última publicación realizada por el mismo Pedro Torres tiene fecha del 20 de septiembre de 2025. Se trata del videoclip "Fuerza México", una producción hecha por Torres, en colaboración con otros artistas, para rendir homenaje y conmemorar a todas las víctimas del sismo del 19 de septiembre de 2017, así como a todos los voluntarios que prestaron sus servicios para apoyar a los demás.

"Un reconocimiento a todos los que ayudaron de forma desinteresada, anónima y con el corazón en la mano en los desastres naturales que sacudieron a México. A las voces, compositores, productores musicales, fotógrafos y cineastas que dieron vida a este homenaje con el afán de seguir ayudando a los afectados en la recaudación de fondos de las muchas fundaciones y causas que se sumaron", escribió el productor.

También te interesará:

Sarampión en México: ¿dónde y cómo puedes vacunarte contra el virus?

¿Te pueden revisar tu ticket al salir de una tienda?; esto dice Profeco

¿Por qué es importante jugar con tu gato? Conoce los beneficios

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu