Influencer exhibe baños del IMSS en malas condiciones y desata polémica en redes; Salinas Pliego reacciona a video

Hace unos días comenzó a circular en redes sociales, principalmente en X, antes Twitter, un video en el que el influencer conocido como “El Abad” muestra el estado de uno de los baños del Instituto Mexicano del Seguro Social ubicados dentro del Hospital General Regional No. 1 del IMSS en Sinaloa.

De acuerdo con lo expuesto en el material audiovisual, el creador de contenido ingresó al baño de hombres, localizado en el área de citas médicas, el cual, según señaló, era el único disponible en ese momento.

Lee también: Sheinbaum: Salinas Pliego ya acudió al SAT a manifestar "su deseo de pagar"; SAT y Grupo Salinas analizan alcance de los beneficios

Influencer exhibe baños del IMSS en Sinaloa

En el video, el creador de contenido indicó que ninguno de los tres mingitorios funcionaba y que otros dos habían sido retirados. También mostró el lavamanos, el cual presentaba fallas en su funcionamiento.

Además, evidenció que las divisiones entre los sanitarios tenían un orificio que permitía la visibilidad hacia el espacio contiguo. A esto se sumó que las puertas de los baños no cerraban correctamente.

"Puedes platicar con los vecinos de alado. Algo muy primer mundo. Ya que, el Seguro, según AMLO, está a nivel de Noruega y Suecia", dijo.

Lee también: “Lo que te quita el gobierno”; Salinas Pliego causa polémica por etiqueta de impuestos en recibos de nómina

Salinas Pliego reacciona a video sobre baños del IMSS

Tras su difusión, el clip fue replicado por varios usuarios, entre ellos el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien reaccionó desde su cuenta oficial de X.

En su publicación, el "tío Richie" mencionó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) había afirmado que el sistema de salud era mejor que el de Dinamarca, por lo que cuestionó si en ese esquema se atendían familiares del exmandatario.

Salinas Pliego reacciona a video sobre baños del IMSS. Foto: Captura de pantalla

Como era de esperarse, la publicación generó interacción entre usuarios de redes, quienes compartieron opiniones sobre las instalaciones del IMSS y el estado de los baños en hospitales públicos.

Algunos comentarios hicieron referencia a la falta de supervisión, material de limpieza y mantenimiento, así como a experiencias similares en otras clínicas del país, incluyendo unidades del IMSS en Puebla.

Además dejaron comentarios como:

"Sí la neta los baños del IMSS son una asquerosidad, vil foco de infección"

"Ni como negarlo, sólo por qué no grabe al qué yo voy. Es una pena ajena, un sólo baño para cag*r, sin agua, ni mingitorios"

También te interesará:

5 datos curiosos sobre los cuervos; una especie de aves realmente inteligente

"Super Mario Galaxy" confirma la presencia de Yoshi en su nuevo tráiler; así lucirá el personaje en la película

“Lo que te quita el gobierno”; Salinas Pliego causa polémica por etiqueta de impuestos en recibos de nómina

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv